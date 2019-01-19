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В Киеве эвакуированы тысячи людей из торгового центра 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
В одном из торговых центров Киева произошла эвакуация около трех тысяч человек. Поступило сообщение о «минировании», информирует управление Национальной полиции столицы Украины.
Информация поступила, по данным полиции, в дежурную часть в субботу около 13.00 (14.00 мск).
«На время проверки помещения и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра. Проведенным осмотром никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в ведомстве.
Полиция рассматривает возможность возбудить уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», сообщает РИА «Новости».
Ранее московские полицейские отрабатывали сигналы о минировании 14 ТРЦ столицы. Осенью 2018 года удалось выявить след преступников, который вел за границу.
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Криминал , В мире , Происшествия , Украина , РИА Новости
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