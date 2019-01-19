Следствие попросило суд арестовать Рыбку и Лесли

"Следствие просит избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей", — рассказала пресс-секретарь.

С пятницы Вашукевич, Кириллов и ещё два человека, задержанные в Шереметьево по прилету из Таиланда, находились в изоляторе в Зябликово. Их подозревают в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц. Максимальная санкция — шесть лет лишения свободы.

Рыбку, Лесли и еще пять россиян и белорусов ранее депортировали из Таиланда. Ещё один фигурант дела пока остаётся в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.

Восемь россиян и белорусов, в числе которых Рыбка и Лесли, были арестованы в гостинице Паттайи в феврале 2018 года во время "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда, затем эти обвинения были заменены на новые — создание тайного преступного сообщества, предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничество. Суд в Таиланде 15 января приговорил их к условным срокам, что открыло путь к их депортации.