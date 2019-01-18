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Ветеран Великой Отечественной войны умерла после нападения под Ставрополем 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Следственное управление СК России по Ставропольскому краю
Женщина-ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице после нападения двух неизвестных у нее дома в Ставропольском крае, СК принял к производству уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, вечером 10 января двое неизвестных через окно проникли к 97-летней женщине — ветерану. Сообщается, что женщина проживала одна в доме в селе Курсавка Андроповского района. Нападавшие накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, деньги и скрылись. Ветеран была доставлена в больницу, где через два дня от полученных травм скончалась.
"Уголовное дело принято к производству следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю. Деяния нападавших дополнительно квалифицированы по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ставропольский Край
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