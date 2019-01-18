Ветеран Великой Отечественной войны умерла после нападения под Ставрополем

Женщина-ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице после нападения двух неизвестных у нее дома в Ставропольском крае , СК принял к производству уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, вечером 10 января двое неизвестных через окно проникли к 97-летней женщине — ветерану. Сообщается, что женщина проживала одна в доме в селе Курсавка Андроповского района. Нападавшие накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, деньги и скрылись. Ветеран была доставлена в больницу, где через два дня от полученных травм скончалась.