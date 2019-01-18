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Пока вы спали: Россиян "прокатили" со льготными отпусками
Пока вы спали: Россиян "прокатили" со льготными отпусками

Деньги стали причиной поножовщины в Москве 

News.ru + ещё 3 13 минут назад
Фото: Лантюхов Сергей/News.ru
Столичные оперативники задержали в Москве подозреваемого в убийстве человека. По версии следствия, пойманный гражданин расправился с потерпевшим из-за денежного долга.
Тело жертвы с колото-резаной раной нашли вечером 17 января 2019 года около дома на улице Главная Восточного района мегаполиса. Позже полиция вычислила возможного преступника. Сыщики установили, что фигурант и погибший были знакомы, сообщает официальный сайт московского СК РФ.
Во время допроса мужчина рассказал, что покойный попросил у него 200 тысяч рублей. Но возвращать долг приятель не спешил. Данный факт и толкнул подозреваемого на совершение злодеяния. В ходе общения со стражами порядка задержанный признал вину.
Скоро в отношении мужчины изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.
Ранее News.ru сообщал об убийстве в Башкирии. Местный житель расправился с женой тушей гуся и мухобойкой. Мужчина упрекнул спутницу жизни в пристрастии к зелёному змию — покойная пропивала домашнюю утварь, нажитую совместным трудом, и отказывалась заниматься домашним хозяйством.
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Криминал , Происшествия , СКР , Москва
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