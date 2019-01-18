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Для задержания Насти Рыбки потребовалась инвалидная коляска 

Lenta.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Telegram-канал «Пресс-хата» опубликовал видео задержания Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) в московском аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, как Рыбка сопротивляется сотрудникам полиции. Девушка заявляет, что не хочет никуда идти. Оперативникам пришлось усадить ее в инвалидную коляску, чтобы доставить к выходу.
17 января Настю Рыбку, Алекса Лесли (Александр Кириллов) и других осужденных по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда. По прибытии в Москву их задержали в аэропорту Шереметьево по статье о вовлечении в занятия проституцией. Им грозит до шести лет лишения свободы.
15 января Вашукевич, Кириллов и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.
Граждан России и Белоруссии первоначально задержали в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.
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Криминал , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , ФСИН
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