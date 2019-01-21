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В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей 

РИА Новости + ещё 27 17 минут назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы мужчина смог дать отпор преступникам, которые вымогали у него крупную денежную сумму, сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что преступники похитили мужчину и отвезли к его дому, требуя, чтобы он отдал им 20 миллионов рублей.
Однако там он смог вырваться и сесть в свой бронированный Mercedes-Benz Gelandewagen, откуда открыл огонь по похитителям из пистолета. После чего он начал таранить автомобиль преступников, из-за чего один из них оказался зажат в машине.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства инцидента.
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Криминал , Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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