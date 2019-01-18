Неизвестные ограбили и избили ветерана Великой Отечественной войны в ее доме в селе Курсавка Ставропольского края. От полученных травм 97-летняя женщина умерла в больнице, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.
"Предположительно, двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины — ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через два дня от полученных травм скончалась", — говорится в сообщении, распространенном журналистам.
Нападение произошло 10 января 2019 года, по факту происшествия органами внутренних дел возбуждено дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). После гибели пострадавшей также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Материалы дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел аппарата краевого следственного управления.