Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветеран ВОВ умерла после разбойного нападения на Ставрополье 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные ограбили и избили ветерана Великой Отечественной войны в ее доме в селе Курсавка Ставропольского края. От полученных травм 97-летняя женщина умерла в больнице, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.
"Предположительно, двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины — ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через два дня от полученных травм скончалась", — говорится в сообщении, распространенном журналистам.
Нападение произошло 10 января 2019 года, по факту происшествия органами внутренних дел возбуждено дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). После гибели пострадавшей также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Материалы дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел аппарата краевого следственного управления.
ТАСС: последние новости
Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело после загрязнения воздуха в Сибае Убийцу внучки актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы Подозрительный предмет обнаружили вблизи автобусной остановки на северо-востоке Москвы
Комментарии1
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о провокациях Москвы112
Названа предварительная версия столкновения Су-3480
«Украина получила пулю в зад»135
«Не мальчик»: странное заявление Лукашенко о Путине1
Германия сделала объявление по Керченскому проливу197
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение