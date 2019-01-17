Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Коммерсантъ» узнал о крупном мошенничестве на ЧМ-2018 

Ведомости
Полиция Москвы завершает расследование уголовного дела в отношении палестинца Мохаммеда Абушаверба, который совершил, по данным следствия, особо крупное мошенничество во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Жертвами Абушаверба могли стать 77 футбольных болельщиков из Алжира, которые заказали о оплатили приобретение билетов на чемпионат мира, а также забронировали номера в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Палестинец ввел в заблуждение своих российских партнеров, которые передали ему за организацию тура три транша денег — $22 000, $17 900 и €41 000. По данным газеты, первой о мошенничестве узнала жена влиятельного алжирского чиновника, которая сама позвонила в московский отель «Империя», чтобы узнать, будет ли виден Кремль из окна ее номера, в ответ ей сообщили, что номер не забронирован.
Абушаверба успели задержать в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался вылететь в Турцию, пишет «Коммерсантъ». В его отношении было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечает издание. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. Сам палестинец говорит, что эту историю подстроили его партнеры по бизнесу, которые решили его «опорочить и сделать преступником», чтобы захватить три принадлежащие ему компании в России, Литве и Турции, уточняет газета.
Ведомости: последние новости
Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ В Китае вынесли смертный приговор гражданину Канады Из-за пожара на заводе под Оренбургом ввели режим чрезвычайной ситуации
Комментарии7
Криминал , Видео , Аэропорт Шереметьево , Алжир , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о состоянии похищенных пиратами россиян3
Собчак внезапно приехала в Киев11
Порошенко дал обещание помешать России52
Названа «тотальная проблема» мусорной реформы17
Абэ предупредили о «трагичной ошибке» из-за Курил366
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
01:46
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
03:10
Названо имя участника «Евровидения» от России
Шоу-бизнес
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение