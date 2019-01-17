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Бандит-неудачик ограбил магазин и вынес весы вместо кассы 

Lenta.ru
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
В станице Елизаветинской Краснодарского края грабитель вынес из магазина весы, перепутав их с кассой. Об этом сказано на сайте УМВД РФ по региону.
Вооруженный «конструктивно похожим на оружие» предметом мужчина ворвался в местный магазин и стал угрожать продавцу. После этого он украл весы и скрылся с места преступления на автомобиле.
Сотрудники правоохранительных органов установили марку и номер машины и составили ориентировку для коллег. Грабителя задержали на выезде из города и допросили в отделе полиции.
Задержанным оказался 26-летний житель станицы, у которого уже была судимость. Он признался в преступлении и заявил, что перепутал весы с кассой.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Криминал , МВД , Краснодарский Край
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