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Житель Башкирии забил жену до смерти тушей гуся 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Житель Хайбуллинского района Башкирии насмерть забил до смерти супругу тушей гуся и самодельной мухобойкой. Скандал разгорелся во время семейной попойки.
Мужчина упрекнул спутницу жизни в пристрастии к «зелёному змию» — покойная пропивала домашнюю утварь, нажитую совместным трудом и отказывалась заниматься домашним хозяйством.
Задержанный вышел из себя и начал избивать благоверную руками, ногами, тушей гуся, специально зарезанного для ужина и мухобойкой, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
После акта насилия потерпевшая легла спать, но вскоре почувствовала себя плохо и умерла. Фигурант предположил, что во всём виноваты проблемы женщины с сердцем. Но судебная экспертиза показала, что его супругу погубили несовместимые с жизнью травмы.
В отношении жителя Башкирии возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее News.ru сообщал о покушении жителя Курской области на жизнь сотрудника полиции. Злоумышленник смастерил самодельный револьвер и выстрелил в стража порядка. Участковый находился в доме и проверял хозяина на незаконное хранение оружия. К счастью, задержанный промахнулся и представитель закона не пострадал.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , СКР , Башкортостан
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