Житель Башкирии забил жену до смерти тушей гуся

Житель Хайбуллинского района Башкирии насмерть забил до смерти супругу тушей гуся и самодельной мухобойкой. Скандал разгорелся во время семейной попойки.

Мужчина упрекнул спутницу жизни в пристрастии к «зелёному змию» — покойная пропивала домашнюю утварь, нажитую совместным трудом и отказывалась заниматься домашним хозяйством.

Задержанный вышел из себя и начал избивать благоверную руками, ногами, тушей гуся, специально зарезанного для ужина и мухобойкой, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ

После акта насилия потерпевшая легла спать, но вскоре почувствовала себя плохо и умерла. Фигурант предположил, что во всём виноваты проблемы женщины с сердцем. Но судебная экспертиза показала, что его супругу погубили несовместимые с жизнью травмы.

В отношении жителя Башкирии возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее News.ru сообщал о покушении жителя Курской области на жизнь сотрудника полиции. Злоумышленник смастерил самодельный револьвер и выстрелил в стража порядка. Участковый находился в доме и проверял хозяина на незаконное хранение оружия. К счастью, задержанный промахнулся и представитель закона не пострадал.