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ФСБ взялась за прогулы пожилой профессорши 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: соцсети
Управление ФСБ России по Самарской области расследует уголовное дело в отношении 70-летней преподавательницы, бывшей завкафедрой гражданского процессуального права Самарского университета Евгении Трещевой, возбужденное за прогулы. По версии следствия, отсутствием на рабочем месте она нанесла ущерб государству в 30 тысяч рублей, передает «МК».
По информации издания, Трещеву обвинили в том, что ее не было на рабочем месте две недели. Возбуждены дела по статьям 292 УК («Подлог») — за подпись в табеле рабочего времени сотрудников кафедры и 159 УК («Мошенничество») — за получение зарплаты.
В университете платят жалование за прочитанные лекции и проведенные занятия, а не нахождение в вузе с утра до вечера, объяснила преподавательница. По ее словам, в те дни, за которые ей вменили прогулы, у нее не было занятий. Кроме того, ни университет, ни ректор не имеют к ней претензий: на последнем заседании ученый совет избрал Трещеву профессором кафедры еще на пять лет.
«Я не пропустила и не передвинула ни на минуту, ни одного занятия. Я действительно находилась не в университете, а на лечении в санатории, но все время писала научные статьи, занималась рецензированием диссертационных работ», — пояснила она.
После допросов, на которых стало известно, что дело расследует ФСБ, женщина попала в неврологическое отделение больницы с подозрением на инсульт. Адвокатом стал ее бывший студент.
По ее словам, уголовное преследование может быть связано с ее выступлениями против губернатора, который собирался присоединить университет к другому, аэрокосмическому, тем самым фактически уничтожив вуз.
«Я тоже думала: ну чем я могу представлять угрозу национальной безопасности?! Но потом сам следователь СК неоднократно повторял мне и адвокату, что мое дело помогает вести именно это ведомство», — посетовала ученая.
Создательница многочисленных комментариев к Арбитражно-процессуальному кодексу России Тамара Абова заявила, что «дело о прогулах» — это «дикость», поскольку Трещева всю жизнь посвятила науке и преподаванию.
«Ну а уж для того, чтобы его вело ФСБ, должны быть веские мотивы. Я их не вижу. Хочется надеяться, что это недоразумение будет устранено», — заключила она.
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Комментарии12
Криминал , Происшествия , ФСБ
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