Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Такие меры были приняты в рамках иска российского банка ВТБ к бизнесмену. Две его компании — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» — задолжали банку более 2,5 миллиардов рублей. Отмечается, что сам иск был подан 20 декабря 2018 года, а рассматривать его начнут в конце января.

Арестованное имущество олигарха оценивается почти в 46 миллионов долларов. В частности, обеспечительные меры коснулись Group DF Holdings Limited — головной компании Фирташа, которая управляет всеми его активами в разных странах.