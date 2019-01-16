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Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Олег Переверзев / Ukrafoto
Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Такие меры были приняты в рамках иска российского банка ВТБ к бизнесмену. Две его компании — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» — задолжали банку более 2,5 миллиардов рублей. Отмечается, что сам иск был подан 20 декабря 2018 года, а рассматривать его начнут в конце января.
Арестованное имущество олигарха оценивается почти в 46 миллионов долларов. В частности, обеспечительные меры коснулись Group DF Holdings Limited — головной компании Фирташа, которая управляет всеми его активами в разных странах.
Дмитрий Фирташ входит в список самых богатых людей Украины. Основной капитал он заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. С 2004 по 2009 год она выступала посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2014 году был арестован в Вене по запросу властей США, однако был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. Тогда против бизнесмена были выдвинуты обвинения во взяточничестве и организации преступной группировки.
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Комментарии
Криминал , Дмитрий Фирташ , Нафтогаз , Газпром , Банк ВТБ , Кипр , Лимасол
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