Экс-президента Мексики обвинили в получении взяток от наркобарона Коротышки

Экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето обвинили в получении 100 миллионов долларов взяток от наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.

Как сообщает портал Aristegui Noticias, обвинения прозвучали из уст колумбийского наркодельца Алекса Сифуэнтеса в ходе процесса по делу Коротышки в суде Нью-Йорка . По его словам, огромная сумма была уплачена Пенье Ньето за несколько месяцев до его вступления в должность главы Мексики в 2012 году.

Именно при президенте Пенье Ньето Коротышка был дважды пойман (в 2014 и 2016 годах) и в итоге экстрадирован в США. Пенья Ньето во время пребывания в должности относил его поимку к достижениям своего правительства.

Еще в 2018 году адвокат Коротышки Джеффри Лихтман заявил, что его подзащитный платил сразу двум президентам Мексики, а настоящим лидером картеля "Синалоа" был не он, а Исмаэль Самбада. Оба экс-главы Мексики — Фелипе Кальдерон (2006-2012 годы) и Энрике Пенья Ньето (с 2012 года) — отвергли тогда обвинения.

При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.