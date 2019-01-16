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Экс-президента Мексики обвинили в получении взяток от наркобарона Коротышки 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето обвинили в получении 100 миллионов долларов взяток от наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.
Как сообщает портал Aristegui Noticias, обвинения прозвучали из уст колумбийского наркодельца Алекса Сифуэнтеса в ходе процесса по делу Коротышки в суде Нью-Йорка. По его словам, огромная сумма была уплачена Пенье Ньето за несколько месяцев до его вступления в должность главы Мексики в 2012 году.
Именно при президенте Пенье Ньето Коротышка был дважды пойман (в 2014 и 2016 годах) и в итоге экстрадирован в США. Пенья Ньето во время пребывания в должности относил его поимку к достижениям своего правительства.
Еще в 2018 году адвокат Коротышки Джеффри Лихтман заявил, что его подзащитный платил сразу двум президентам Мексики, а настоящим лидером картеля "Синалоа" был не он, а Исмаэль Самбада. Оба экс-главы Мексики — Фелипе Кальдерон (2006-2012 годы) и Энрике Пенья Ньето (с 2012 года) — отвергли тогда обвинения.
При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.
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Криминал , Латинская Америка , Фелипе Кальдерон , Хоакин Гусман , Синалоа , Мексика , Нью-Йорк
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