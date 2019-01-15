На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?

России набирает обороты скандал вокруг похорон криминального авторитета Зарубы в городе Амурск Хабаровский край ): неизвестный оператор снял, как за гробом покойного по проезжей части идут около 100 человек. По некоторым данным, среди тех, кто нес гроб авторитета, были замечены главы местной полиции и прокуратуры . Блогером, опубликовавшим видео, сразу же заинтересовались полицейские: его арестовали на 10 суток. Между тем пышные похороны криминальных авторитетов и воров в законе в России уже успели стать традицией: с ними каждый раз прощаются всем миром. Правда, в отличие от лихих 90-х, сегодня высокопоставленные чиновники, силовики и представители шоу-бизнеса стараются участвовать в них тайно — чтобы не навредить собственной репутации… В тонкостях «авторитетных» похорон разбиралась «Лента.ру»

Похоронный скандал

9 января пользователи сети стали обсуждать видео, опубликованное на YouTube: очевидец снял его в городе Амурске (Хабаровский край). На кадрах видно, как около 100 человек идут за гробом по пустой автомобильной дороге, которую, по словам автора, посыпали песком рабочие. Самым же интересным во всем этом стала личность покойного: как выяснилось, горожане провожали в последний путь криминального авторитета Юрия Зарубина по кличке Заруба.

Он был «смотрящим» за Амурском от криминального мира и недавно скончался от рака. А среди тех, кто нес его гроб, по словам горожан, оказались… начальник отдела МВД по Амурскому району и глава местной прокуратуры. Это было написано в комментарии к видео.

Как рассказал один из местных жителей, вскоре после публикации в сети к автору ролика приехали полицейские.

«Сказали, чтобы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы», — отметил амурчанин.

Изначально ролик был опубликован в Twitter-аккаунте «Распад и неуважение»; однако неизвестно, является ли его владелец непосредственным автором видео.

Впрочем, главным распространителем скандального ролика в соцсетях стал не его автор, а блогер Виктор Торопцев, который разместил видео похорон Зарубы на двух своих YouTube-каналах и в Instagram, указав при этом ссылку на первоисточник в Twitter. Как нетрудно догадаться, Торопцевым очень быстро заинтересовалась полиция. 10 января начальник пресс-службы краевого главка МВД Ирина Щеголева сообщила, что блогер доставлен в отдел полиции для беседы, а по факту его публикации назначена проверка. Больше всего стражей порядка возмутила информация о несшем гроб Зарубы высокопоставленном полицейском: Щеголева сразу заявила, что это не соответствует действительности.

Теперь ведомственные юристы намерены оценить, какой репутационный вред российской полиции нанесла публикация Торопцева — и при необходимости готовы обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства стражей порядка. Начальник пресс-службы краевого главка МВД также рассказала, что инспекторы ДПС не позволяли участникам траурной процессии перегораживать дорогу — хотя на кадрах видно, что шествие фактически перекрыло движение. Одним словом, после публикации скандального видео хабаровская полиция ушла в глухую оборону. Что до местной прокуратуры, сотрудник которой якобы также нес гроб Зарубы, то там от комментариев по щекотливой теме предпочли воздержаться.

Блогер в крутом переплете

Похороны в Амурске снова оказались в центре внимания в минувшие выходные: 12 января житель города сообщил «ОВД-Инфо», что Торопцева задержали вновь. При этом задержан он был сотрудниками ГИБДД за якобы недействительное водительское удостоверение, хотя информации о лишении прав до этого Торопцев не получал и в суд его не вызывали.

По словам источника «ОВД-Инфо», блогер должен был находиться в отделе полиции до понедельника, 14 января, — и в день задержания объявил голодовку. Сам Торопцев предсказуемо связал свое задержание с распространением видео с похорон Зарубы. Источник также отметил, что ранее блогер неоднократно получал звонки с угрозами.

Уже на следующий день, 13 января, представитель МВД России по Хабаровскому краю поспешил опровергнуть информацию о задержании Торопцева. По данным ведомства, блогера один раз приглашали на беседу в полицию — сразу после того, как он разместил видео.

Но на этом история не закончилась: уже в понедельник, 14 января, все тот же краевой главк МВД внезапно сообщил: блогер Торопцев арестован на 10 суток за управление автомобилем без прав. При этом стражи порядка уточнили, что арестованный был лишен водительских прав еще в мае 2018 года за отказ от освидетельствования на нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Таинственный Заруба

Но кем же был покойный авторитет Заруба, похороны которого обернулись столь крупным скандалом? Как это часто бывает с местечковыми авторитетами, данных в открытых источниках о нем практически нет — но кое-что найти все же можно. В январе 2002 года Владивостокский центр исследования оргпреступности публиковал обзор прессы — и в него среди прочего попала информация о покушении на Зарубу, «одного из лидеров преступного сообщества (…) "Общак"». Это может означать, что Заруба занимал далеко не последнее место в организованном преступном сообществе (ОПС) «Общак» — одном из крупнейших в истории России.

В лихие 90-е грозное ОПС контролировало весь Дальний Восток: «Общак» по размаху своей деятельности и влиятельности вполне мог конкурировать с печально известной орехово-медведковской ОПГ столицы. Дальневосточные бандиты активно орудовали в школах, рекрутируя новых бойцов из числа подростков, и не стеснялись в выборе методов устрашения: «Общак» стал первой бандой 90-х, членов которой осудили за терроризм. Командовал бандитами влиятельный вор в законе Евгений Васин (Джем) — по некоторым данным, именно с его подачи Заруба, ранее судимый за разбой, стал «смотрящим» за Амурском. Свою криминальную деятельность он умело совмещал с бизнесом в области лесозаготовок.

На начало нулевых в городе с населением около 50 тысяч человек действовало примерно 150 членов ОПС «Общак», в основном — молодежь. Однако бандитские разборки и громкие заказные убийства почти всегда обходили тихий Амурск стороной — из-за слабо развитого бизнеса больших денег криминальным боссам он не приносил. Так было много лет: все шло своим чередом, Заруба тихо правил Амурском, а «Общак» процветал.

Но в середине 2000 года Джем решил отомстить одному из бизнесменов за отказ сотрудничать и поджечь его кафе «Чародейка» в Комсомольске-на-Амуре. Бандиты привели план своего босса в исполнение. Последствия поджога ужаснули весь город: погибли 8 посетителей в возрасте от 15 до 25 лет (четверо из них сгорели заживо), 20 человек с тяжелыми ожогами оказались на больничных койках…

И тут за «Общак» взялись всерьез. Правоохранительные органы за следующий год разгромили ОПС, а его лидер Джем оказался в СИЗО Хабаровска, где 22 октября 2001 года скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 49 лет. Казалось бы, с «Общаком» было покончено — но ставленник его покойного лидера Заруба продолжал все так же тихо править Амурском. Однако из-за разгрома ОПС его позиции закономерно ослабли — и этим не преминули воспользоваться враги.

Пуля для вожака

5 января 2002 года Заруба находился на поминках Вовчика Абрамова — одного из членов ОПС «Общак», скончавшегося во время новогодних праздников (в городе говорили, что Абрамова погубила передозировка наркотиков). И прямо во время панихиды один из приглашенных на нее — также член «Общака» по фамилии Кожухов — неожиданно выстрелил Зарубе в голову. Правда, промахнулся — попал лишь в шапку авторитета. После этого стрелка скрутили и отвезли на разборку; он, к слову, был близким другом и родственником покойного.

Через некоторое время в скорую помощь поступил анонимный звонок: врачам советовали выехать в одну из квартир на окраине Амурска. Медики отправились на вызов — и нашли исколотого ножами Кожухова, истекающего кровью. Вскоре он скончался не приходя в сознание, а городской прокуратуре оставалось лишь завести уголовное дело об убийстве. Любопытно, что, по оперативным данным, погибший — крепкий мужчина за 40 — был почитателем воровского кодекса. А потому хоть и отвечал за сбор дани с наркоторговцев в Амурске и окрестностях, но всячески старался не допускать проникновения туда тяжелых наркотиков и «синтетики».

Смерть Кожухов стала шоком для тихого Амурска: говорили, что в городе настали смутные времена, а произошло это после смерти Джема. Мол, у братвы начались странные разногласия, а Вовчика Абрамова отстранили от использования бандитского общака по неизвестным причинам. Вполне вероятно, что Кожухов мог пытаться отомстить за него смотрящему Зарубе. Не исключено, что покушение и разгром ОПС «Общак» заставили авторитета уйти в тень — что в итоге и помогло ему еще 16 лет спокойно существовать, оставаясь смотрящим за маленьким Амурском.

И Жданчик тоже

Пышные похороны Зарубы шокировали соцсети, но за Уралом, похоже, в порядке вещей провожать криминальных авторитетов с размахом. Пример тому — история, произошедшая в середине минувшего года в Забайкальском крае. 28 августа воинский эшелон, следовавший на учения, сделал плановую остановку на станции Петровский Завод. Группа контрактников зашла в местное кафе, где свой 29 день рождения отмечал местный криминальный авторитет Антон Жданов по кличке Жданчик.

В какой-то момент между местными жителями и солдатами вспыхнула ссора; пьяный Жданчик напал на военных с ножом и ранил двоих из них. Затем пьяная компания попыталась напасть на эшелон и забросала его камнями. Часовой после предупредительного выстрела открыл огонь на поражение и убил Жданчика. Жители родного для авторитета города Петровск-Забайкальский отзывались о нем весьма не лестно: якобы Жданчик вымогал у них деньги и устраивал поборы в школах, а отобранные деньги «скидывал в воровской общак».

Несмотря на это, церемония прощания со Жданчиком, которая прошла в Петровске-Забайкальском 30 августа, оказалась на удивление пышной. Похороны начались днем и продолжались до глубокого вечера. У кладбища собралось более 100 машин — как дешевых, так и дорогих, а многие жители специально пораньше ушли с работы. Могильный холм был полностью засыпан цветами, было произнесено несколько десятков прощальных речей. Как писали некоторые СМИ, Жданчика хоронили, «как короля». Среди прочего на похоронах прозвучала фраза, что со смертью авторитета город «лишился опоры».

В чем же причина любви представителей криминального мира к столь пышным похоронам? По мнению бывшего рэкетира и автора романа «Путь русского гангстера» Михаила Орского, весь секрет — в редком шансе продемонстрировать свою сплоченность: «Это в традициях преступного мира — торжественно провожать в последний путь своих лучших сынов. Я не могу найти этому какое-то рациональное объяснение, но, видимо, как-то в подкорке сидит, что это какая-то возможность показать свое единство. Ведь где еще есть возможность вот так вот представителям андеграунда собраться в таком количестве. Несколько сотен или (…) несколько тысяч человек. Просто другой такой возможности нет. А здесь есть возможность собраться и сказать, что я частица этой силы».

С воровским размахом

Впрочем, похороны таких персонажей, как Заруба или Жданчик, сразу перестают удивлять, если вспомнить, с каким размахом в России прощаются с криминальными лидерами куда более высокого полета. Сегодня это ушло в прошлое — но в 90-е и даже нулевые на панихидах по весьма неоднозначным личностям нередко встречались и чиновники, и звезды шоу-бизнеса, и даже силовики… Так, в июне 2003 года на похороны «авторитетного» предпринимателя Константина Яковлева (Костя Могила) пришли и предполагаемый лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), и авторитет Вячеслав Слатин (Паша Кудряш), и депутат законодательного собрания Петербурга Денис Волчек

В середине 90-х все было еще интереснее — примером тому могут служить похороны Отари Квантришвили , погибшего в результате ранения 5 апреля 1994 года в районе Краснопресненских бань в Москве. Его убийцей оказался один из самых известных киллеров того времени Алексей Шерстобитов (Леша Солдат). Сам Квантришвили не был криминальным авторитетом — скорее, его можно было назвать «серым кардиналом» с впечатляющими связями по обе стороны закона.

Но времена меняются: с годами у российской элиты стало считаться дурным тоном «светиться» на похоронах неоднозначных фигур. Так, 14 октября 2009 года в Москве на Ваганьковском кладбище хоронили вора в законе Вячеслава Иванькова по кличке Япончик — одного из «патриархов» преступного мира всего постсоветского пространства. Киллер расстрелял его в Москве, на выходе из ресторана «Тайский слон».

В день похорон доступ на Ваганьковское кладбище для простых смертных закрыли; гроб с телом Япончика несли его приближенные, при этом вся дорога от церкви до могилы была устлана розами и гвоздиками. Роскошный дубовый гроб был оборудован внутренним светом и кондиционером. Общая стоимость похорон Япончика, по приблизительным подсчетам, обошлась в миллион долларов — криминальный мир выделил их из воровского общака.

Проститься с Япончиком на Ваганьковское кладбище прибыли около 400 представителей преступного мира, в том числе 200 воров в законе и криминальных авторитетов. Траурную процессию охраняли пять автобусов с милицией — правда, вмешательство стражей порядка не потребовалось ни разу: единственным эксцессом стал автомобиль с автоматами, обнаруженный в нескольких кварталах от кладбища.

Однако, несмотря на такой размах, на похоронах Япончика не были замечены ни представители власти, ни шоу-бизнеса — хотя покойный в силу масштаба своей фигуры знал и тех, и других. Впрочем, разгадка этого была проста: в ночь накануне похорон гроб с телом авторитета находился в церкви Воскресения на территории кладбища; посетителям в это время вход туда запрещен. Но именно в это время попрощаться с Япончиком непублично смогли многие его друзья из деловой, политической и творческой элиты страны — и именно поэтому никто не видел их днем 14 октября.

А 20 января 2013 года криминальный мир России простился с еще одним своим тяжеловесом — вором в законе Асланом Усояном (Дед Хасан), которого киллер застрелил на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» в Москве. Церемония прощания с авторитетом прошла на Хованском кладбище; в ней участвовала как минимум тысяча человек. При этом ни одного полицейского (как минимум, в форме) на ней замечено не было. Лежащий в гробу из лакированного красного дерева с позолоченными ручками Дед Хасан напоминал скорее не вора в законе, а крупного политика: дородная фигура, строгий пиджак, галстук и аккуратно зачесанные назад черные волосы… Гримеры постарались на славу и сумели полностью скрыть страшную рану от пули киллера на лице покойного.

Своих не забывают

По мнению редактора информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктории Гефтер, причина, по которой криминальных авторитетов хоронят столь пышно, кроется в их выдающихся (по меркам преступного мира) личностях: это — дань памяти.

«Саша Север [бывший вор в законе Александр Северов] в своем интервью говорил: по тому, сколько людей приходит на похороны, можно судить, каким человеком покойный был при жизни, — говорит собеседница "Ленты.ру". — Его цитата не дословная, но близка к оригиналу: "На похороны генерала могут прийти из чувства формального долга или чтобы нажраться на поминках, на девять дней придут только близкие друзья, а на 40 дней уже и родственники забудут".

В качестве обратного примера Север привел Васю Бриллианта [легендарный вор в законе Владимир Бабушкин], к могиле которого не зарастает народная тропа. То же самое касается известных людей: если они приходят на похороны — значит, есть веская причина».

Сегодня в преступном мире помнят дни упокоения каждого вора в законе, которые криминал отмечает как на свободе, так и за решеткой. По словам Виктории Гефтер, существуют даже закрытые эсэмэс-рассылки, в которых перечисляются дни поминовения авторитетов на ближайший месяц. Для воров в законе такие даты — это еще и традиционный повод собраться вместе. Кроме того, есть люди, которые каждый год объезжают могилы воров в законе, где бы те ни находились, и следят там за порядком. Что до ритуала похорон, то он обычно примиряет покойного со всеми его оппонентами.

«По большому счету, понятие сторонников и противников у воров появилось недавно, это веяние последнего смутного времени, — объясняет редактор "Прайм Крайм". — Вор по своей сути — это третейский судья, который пользуется беспрекословным авторитетом у всех в криминальном мире, он нейтрален по отношению к конфликтам, поэтому имеет право их улаживать. Смерть примиряет его со всеми. Проводить человека в последний путь по принятому обряду и отдать ему дань уважения — это традиция. Хотя в 90-е были случаи, когда воров убивали на похоронах других авторитетов».

Так, в 1996 году в Тбилиси хоронили вора в законе Каху Квагинидзе (Кете) — его убил вор в законе Роман Мцариашвили (Рома). Убийца пришел на похороны своей жертвы — и там был убит сам. Позже, в 1997 году, в Челябинске хоронили вора в законе Виктора Сидоренко (Кукла): прямо на похоронах был похищен и позже убит вор в законе Анатолий Донцов (Донец). Оба — и Кукла, и Донец — были старыми славянскими традиционалистами, приверженцами воровского кодекса. Убийство Донца до сих пор не раскрыто.

Между тем у правоохранительных органов существует особое, джентльменское правило, касающееся похорон воров в законе: на них не принято проводить облавы, хотя все происходящее и фиксирует видеоаппаратура. Поминки — другое дело, на них облавы не редкость. Так, в 1995 году оперативники накрыли встречу криминальных авторитетов по случаю годовщины смерти вора в законе Рантика Сафаряна (Сынок). Распорядителем на поминках был Дед Хасан — и именно после этой облавы его имя прогремело на всю страну.