Рыбка и Лесли в Таиланде отказались от адвокатов и попросили поменять судью

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть подсудимых в деле об организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе перед началом судебных заседаний по существу их уголовного дела отказались от услуг всех работавших с ними адвокатов и подали петицию о замене председательствующего на процессе судьи, сообщил РИА Новости во вторник старший консультант по делам иностранных граждан коллегии адвокатов Thailand Bail Нейтан Финей.

"Мои коллеги, таиландские адвокаты из Thailand Bail, работавшие по делу, получили уведомление об отказе подсудимых от услуг всех адвокатов в декабре, перед Новым годом. Позже мы обратились в суд за официальным подтверждением этой информации и такое подтверждение получили. По-видимому, подсудимые выходят сегодня на процесс без адвокатов", — сказал юрист.

"Нам также удалось выяснить, что вся группа подсудимых совместно подала в суд ряд петиций, в том числе о замене председательствующего судьи и о снятии с них на время суда ручных и ножных кандалов, в которых заключенных всегда привозят в суд из тюрьмы", — добавил он.

Четырехдневные судебные заседания по существу дела Рыбки и Лесли должны начаться в суде курортного города Паттайя во вторник с допроса свидетелей обвинения. Рыбку, Лесли и еще шесть граждан России и Белоруссии обвиняют в создании на территории Таиланда преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. В случае признания их виновными подсудимым грозят тюремные сроки от двух до десяти лет, в зависимости от роли каждого в предполагаемом преступном сообществе.

"Трудно предугадать, что произойдет сегодня в суде Паттайи, какой именно будет реакция суда на поданные петиции и на тот факт, что подсудимые выходят на процесс без адвокатов", — отметил Финей.

Ранее Александр Кириллов заявлял, что готов защищать себя на процессе сам, без адвокатов.

Лесли, Рыбка и остальные обвиняемые были арестованы в курортной Паттайе в феврале прошлого года во время проведения "секс-тренинга" в одной из гостиниц города. Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Затем в апреле суд Паттайи снял с них эти обвинения в связи со скорым вступлением в силу поправок к таиландскому закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений и уведомления властей.

Однако пока суд рассматривал "первое" дело в отношении арестованных, в полицию Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании на территории Таиланда тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. После рассмотрения заявлений и предварительного следствия прокуратура Паттайи составила обвинительное заключение по новым обвинениям и передала его в суд.

По утвержденному сторонами процесса графику заседания суда города Паттайя, посвященные выслушиванию показаний свидетелей обвинения и защиты и прениям сторон, должны продлиться с 15 по 18 января.