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Убийство совершено на детской площадке в Москве 

News.ru + ещё 5 42 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Мужчина скончался в результате убийства в районе Восточное Дегунино гна севере москвы. Об этом News.ru сообщили источники в столичных правоохранительных органах.
По предварительной информации, преступление совершено на детской площадке возле дома 22, корпус 2 по улице Дубнинская. Пострадавший получил в ходе конфликта с неизвестным ножевое ранение, от которого скончался.
Его обидчик скрылся с места ЧП. В настоящее время оперативники и следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Как писал ранее News.ru, в российской столице был похищен украинский криминальный авторитет Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — похищен. Инцидент со стрельбой произошёл в московском ресторане «Базилик».
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Криминал , Денис Вороненков , Госдума , Москва
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