Убийство совершено на детской площадке в Москве

Мужчина скончался в результате убийства в районе Восточное Дегунино гна севере москвы. Об этом News.ru сообщили источники в столичных правоохранительных органах.

По предварительной информации, преступление совершено на детской площадке возле дома 22, корпус 2 по улице Дубнинская. Пострадавший получил в ходе конфликта с неизвестным ножевое ранение, от которого скончался.

Его обидчик скрылся с места ЧП. В настоящее время оперативники и следователи выясняют обстоятельства инцидента.