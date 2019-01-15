Участников брянской «гангстерской войны» судят в Москве

В столице стартовал процесс по громкому делу о серии убийств во время криминальных разборок, жертвами которых стали несколько брянских криминальных авторитетов. Ранее фигуранты были оправданы, но приговор отменили

Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению громкого уголовного дела так называемой банды Галанцева . По оперативным данным, ее жертвами стали несколько десятков человек. Однако судить семерых фигурантов будут только за шесть убийств брянских «воров в законе» и их подручных. Обвинение пообещало показать присяжным «историю настоящей гангстерской войны». Защита, в свою очередь, призвала не верить версии обвинения, считая ее недоказанной.

Примечательно, что это уже повторный процесс: в 2015 году присяжные оправдали пятерых фигурантов. Однако прокуратуре удалось добиться отмены приговора в Верховном суде. Дело вернули в МОВС на новое рассмотрение, где оно пополнилось еще двумя обвиняемыми, ранее находившимися в розыске.

Трибуна напомнила прокурору эшафот

В целях обеспечения безопасности участников процесса дело решили рассматривать в Мосгорсуде . Подсудимые вновь доверили свою судьбу присяжным, перед которыми прокурор Борис Локтионов выступил 14 января со вступительным словом, изложив фабулу обвинения. Стоит отметить, что он считается одним из самых опытных гособвинителей столицы и известен, в частности, участием в процессах над бизнесменом Сергеем Полонским и убийцами журналистки Анны Политковской

Локтионов предпочел не отходить далеко от присяжных.

«Мне трибуна всегда напоминала эшафот, поэтому я на нее не пойду», — объяснил он свое желание.

А когда он закончил, его коллега Александр Коробейников пояснил, что подсудимым вменяется шесть убийств, совершенные в составе банд, входящих в ОПС.

«Их жертвами были как конкуренты по криминальному бизнесу, так и их коллеги, члены собственных банд, которые стали им неугодны, опасны и были устранены, — сказал он. — Мы постараемся показать вам всю историю настоящей гангстерской войны, развернувшейся на территории Калужской, Брянской и Смоленской областей».

Материалы уголовного дела, и правда, напоминают детективный роман. Если верить им, преступное сообщество было создано в 2000-2003 годах лидером одной из криминальных бригад Брянска Николаем Емельяновым по кличке Емеля. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск. Стремясь установить «доминирующий криминальный контроль на территории Брянска и Брянской области», он взял под свое крыло банды Василия Петрова и Игоря Галанцева. Последнему следствие отводит наряду с Емельяновым руководящую роль в ОПС, а потому считает его одним из создателей преступного сообщества.

Как в детективе

По версии обвинения, первой жертвой бандитских разборок стал в июне 2003 года преступный авторитет Василий Богданов по прозвищу Басист из конкурирующей банды Виктора Магамедова. Его расстреляли в ночь на 21 июня при выходе из кафе «Шанс» в Брянске. А в ноябре 2003 года от рук бандитов в Калуге пострадали двое сотрудников ППС. Как утверждает следствие, они прибыли по вызову бдительных граждан, заметивших во двое одного из домов подозрительного человека. Им оказался Петр Турлаев. На просьбу предъявить документы он открыл по стражам порядка огонь из пистолета, одного из них ранил живот.

Зимой 2004 года бандиты «убрали» еще одного «бойца» Виктора Магамедова Андрея Солукова. Следствие установило, что с ним по указанию Емели расправился один из подручных Емели Александр Радюков. Он подружился с ничего не подозревающей жертвой, а когда Солуков 28 января впустил его домой, застрелил из пистолета с глушителем. Кстати, это преступление стоило свободы Емеле, которого вызвали на допрос в прокуратуру по этому поводу и задержали. Емелянову пришлось провести под стражей несколько месяцев, пока не погиб давший на него показания Радюков: 9 января 2005 года неугодного свидетеля застрелили прямо на улице в Обнинске.

Месть за арест

Выйдя на волю, Емеля при помощи Галанцева решил отомстить за свой арест. В своем задержании он винил Василия Петрова, ранее работавшего в милиции. Емельянов решил, что тот сдал его. Ведь именно его перед поездкой в прокуратуру он просил выяснить, «не примут ли» его, но Петров заверил: «Все будет ровно». 28 июля 2005 года облаченные в маски с прорезями для глаз преступники застрелили авторитета прямо внутри кафе «Ольга» в Брянской области. Вскоре настала очередь и самого авторитета Виктора Магамедова, потерявшего почти всех своих «бойцов». 30 июня 2006 года его расстреляли утром во дворе собственного дома на улице Горняков в Брянске.

Наиболее ярким эпизодом дела стало также убийство 17 августа 2007 года авторитета Андрея Бадии у здания Бежицкого райсуда в Брянске. Киллеры подъехали к его Volkswagen на мотоцикле (за рулем сидел Баронов, ранее занимавшийся мотоспортом), а убийца (следствие считает, что это Новгородов) буквально изрешетил машину из автомата Калашникова. Этому преступлению предшествовала история с угоном служебного автомобиля областного ФСКН . Борцы с наркоторговцами обратились за помощью с возвратом машины к Емеле. Последний, зная, что Бадия контролирует данную криминальную сферу, попросил вернуть авто. Бадия согласился, но потребовал за машину деньги, наплевав на авторитет «коллеги» по криминальному цеху. Емеля заплатил, но предупредил о возможных последствиях, которые не заставили ждать. Кстати, следствие считает, что в гибели Бадии был заинтересован и Игорь Галанцев, подозревавший его в пропаже своего близкого знакомого.

Кстати, помимо криминальных разборок, фигуранты засветились и в обычной на первый взгляд драке с охранниками торгового центра «Фортуна» в Брянске в ночь на 5 ноября 2007 года. Там сильно нетрезвые Геннадий Баронов, Олег Терешин «сотоварищи» спровоцировали драку с охранниками и жестоко избили их. Баронов пустил в ход сорванный со стены декоративный факел, а Терешин — травматический пистолет «Стражник». Двое секьюрити отделались легким вредом здоровью, один — средним и двое — тяжким (одному потерпевшему выстрели в голову — Business FM ).

Засекреченные свидетели

Выслушав версию прокуратуры, адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные не признают вину ни по одному пункту. Они назвали озвученные данные «фантазиями следствия», которые при желании можно было вменить «любому прохожему». Защитники призвали критически отнестись к доказательствам обвинения, судить объективно и беспристрастно, назвали суд присяжных «судом правды».

«Прошу вас разобраться в доказательствах, которые будут вам представлены, и с учетом вашего богатого жизненного опыта вынести справедливее решение, не допустив осуждения невиновного человека», — обратился к коллегии защитник Игоря Галанцева Сергей Соколов.

В свою очередь другой его адвокат Игорь Сагадиев заверил, что его клиент никакого отношения к «криминальным разборкам, гангстерским войнам и бандам не имел».

В интервью Business FM он отметил, что все доказательства против подсудимых построены лишь на показаниях неких засекреченных свидетелей.

«Когда они приходили в суд, то давали другие показания, отличные от тех, что были зафиксированы в протоколах допроса, поэтому первый процесс и закончился оправдательным вердиктом», — сказал адвокат.

Он и его коллега намерен настаивать на рассекречивании данных свидетелей в новом процессе.

Прокуратура начнет представлять свои доказательства 15 января. По прогнозам участников процесса, разбирательство может занять от нескольких месяцев до года.