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Оттава запросила помилование для канадца, приговоренного к казни в Китае 

РИА Новости + ещё 24 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава запросила помилование для своего соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, приговоренного в Китае к смертной казни за контрабанду метамфетамина.
"Мы уже поговорили с послом КНР в Канаде и запросили помилование. Позиция Канады касательно сметного приговора неизменна уже очень долгое время… в Канаде нет смертной казни, мы верим, что это бесчеловечно и неприемлемо… канадское правительство всегда выступает против смертной казни, особенно, когда такой вариант рассматривают или применяют в отношении канадских граждан", — заявила Фриланд на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CTV.
Двадцатого ноября 2018 года суд средней ступени Даляня приговорил Шелленберга к 15 годам тюрьмы, а также постановил конфисковать 150 тысяч юаней и выслать его из страны. Однако канадец подал апелляцию. В декабре суд высшей ступени провинции провел открытое слушание.
На заседании прокурор назвал приговор, в котором обвиняемого признали соучастником, а само деяние квалифицировали как попытку совершения преступления, ненадлежащим. Суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение. Прокуратура дополнила его новыми фактами. Для разбирательства сформировали новую судейскую коллегию.
Теперь суд решил, что обвиняемый и его сообщники в рамках международной организованной преступной деятельности контрабандой ввезли 222,035 килограмма метамфетамина. В соответствии с УК КНР, с учетом степени общественной опасности преступления, Шелленберга приговорили к смертной казни. У подсудимого есть десять дней, чтобы обжаловать приговор.
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Криминал , Генпрокуратура РФ , Канада , Китай , Оттава
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