Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кубанского адвоката будут судить за избиение полицейских 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кубанский адвокат предстанет перед судом по обвинению применении насилия против двух полицейских во время задержания за призыв к участию в несогласованном митинге, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 5 сентября минувшего года полиция выявила в интернете призывы 41-летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края к участию в несогласованном митинге и возбудила отношении него дело об административном правонарушении. Девятого сентября двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска полиции заметили адвоката на улице Ленина в Краснодаре, "предъявили свои служебные удостоверения, сообщив адвокату о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции".
"Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому", — говорится в сообщении.
"Он обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавляется в релизе.
Речь идет об адвокате Михаиле Беньяше, уточнил в своём аккаунте в Facebook его защитник и коллега Алексей Аванесян. Ранее Аванесян сообщал, что подал в следственные органы заявления о превышении полицейскими должностных полномочий с применением насилия и опубликовал фотографии, на которых видны следы побоев на лице и руках Беньяша. В возбуждении уголовного дела было отказано, однако, по данным адвоката, "отказное" постановление сейчас отменено и проверка в отношении полицейских продолжается.
Также сообщалось о возбуждении после задержания в отношении Беньяша второго уголовного дела — о воспрепятствовании осуществлению правосудия в ходе судебного процесса в мае прошлого года, где он выступал защитником. Однако в декабре стало известно, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Последние новости
Взрыв газа в жилом доме в Шахтах США признали, что Германия вышла из повиновения Трамп или Болтон: кто руководит США на самом деле
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Краснодар , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Курилам292
Чем новый президент Бразилии пригрозил России245
Соловьев предсказал распад России из-за Курил149
Медведев поставил на место Лукашенко6
Мэр Гданьска умер после покушения27
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
03:57
Соловьев предсказал распад России из-за Курил
Политика Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:53
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
02:17
Кушанашвили заявил о связях Рыбина с криминалом
Шоу-бизнес
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение