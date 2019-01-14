Кубанского адвоката будут судить за избиение полицейских

Кубанский адвокат предстанет перед судом по обвинению применении насилия против двух полицейских во время задержания за призыв к участию в несогласованном митинге, сообщает СУСК по Краснодарскому краю

По версии следствия, 5 сентября минувшего года полиция выявила в интернете призывы 41-летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края к участию в несогласованном митинге и возбудила отношении него дело об административном правонарушении. Девятого сентября двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска полиции заметили адвоката на улице Ленина в Краснодаре , "предъявили свои служебные удостоверения, сообщив адвокату о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции".

"Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому", — говорится в сообщении.

"Он обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавляется в релизе.

Речь идет об адвокате Михаиле Беньяше, уточнил в своём аккаунте в Facebook его защитник и коллега Алексей Аванесян. Ранее Аванесян сообщал, что подал в следственные органы заявления о превышении полицейскими должностных полномочий с применением насилия и опубликовал фотографии, на которых видны следы побоев на лице и руках Беньяша. В возбуждении уголовного дела было отказано, однако, по данным адвоката, "отказное" постановление сейчас отменено и проверка в отношении полицейских продолжается.

Также сообщалось о возбуждении после задержания в отношении Беньяша второго уголовного дела — о воспрепятствовании осуществлению правосудия в ходе судебного процесса в мае прошлого года, где он выступал защитником. Однако в декабре стало известно, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.