Убойная инсценировка. Как покушение на сотрудника «Лукойла» выдавали за ДТП

Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор четырем подсудимым, пытавшимся замаскировать заказное убийство сотрудника нефтегазовой компании под обычное ДТП. Жертве удалось выжить, а следователям — доказать причастность киллеров к покушению. Поиски заказчика продолжаются. О том, как планировалась несостоявшаяся расправа и когда преступники прибегают к подобным методам, — в материале РИА Новости

Заказное ДТП

В середине апреля 2017-го в Лангепасе произошло рядовое, на первый взгляд, ДТП: автомобиль сбил пешехода на "зебре". Легковушка с места происшествия скрылась, а пострадавший, несмотря на полученные травмы, самостоятельно добрался до работы и оттуда вызвал скорую помощь. Медики диагностировали незначительные ушибы.

Потерпевшим оказался сотрудник отдела корпоративной безопасности компании "Лукойл — Западная Сибирь", занимающийся предупреждением и пресечением хищений углеводородного сырья. По версии следствия, именно профессиональная деятельность едва не стоила ему жизни.

"Он сам предположил, что авария была не случайной и таким образом на него могли совершить покушение, — рассказывает РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО Алина Еремеевская. — Однако лиц тех, кто находился в автомобиле, разглядеть не успел".

Благодаря записи видеорегистратора встречного автомобиля оперативники уголовного розыска довольно быстро вышли на след одного из подозреваемых.

"В результате грамотно выстроенного допроса он сдал троих подельников, один из которых ранее уже был судим за кражу, — продолжают следователи. — Остальные задержанные вели вполне законопослушный образ жизни: кто-то работал в коммерции, кто-то — водителем".

В СК возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц". Подозреваемые наотрез отказались сотрудничать со следствием, заявив силовикам, что хотели лишь напугать потерпевшего. Но следователи доказали: основной целью все же была гибель "клиента". За эту "работу", пусть и не доведенную до конца, бандиты получили денежное вознаграждение.

"Приехав в Лангепас, они больше недели следили за жертвой, а за два дня до преступления специально приобрели автомобиль ВАЗ, — объясняют в СК. — Осуществить задуманное они решили в тот момент, когда сотрудник нефтегазовой компании направлялся на работу".

Помешало стечение обстоятельств: поскольку рядом с потерпевшим в момент ДТП находился еще один человек, удар автомобиля пришелся по касательной и не причинил серьезного вреда здоровью.

"Никто из подсудимых не признал вины, — сообщили в Лангепасском городском суде, где рассматривалось уголовное дело. — Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких, трое подсудимых получили восемь с половиной лет колонии строгого режима, один — восемь и четыре месяца".

В ближайшее время адвокаты обвиняемых намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Убийственный пожар

"Замаскировать убийство под несчастный случай пытаются довольно редко. Как правило, имитируют ДТП или пожар, — рассказывает РИА Новости экс-оперативник "убойного" отдела Московского уголовного розыска подполковник милиции Игорь Васильев. — Это существенно осложняет расследование".

По словам ветерана МУРа, отличить аварию или пожар от умышленного убийства можно на основе тщательной проработки всех обстоятельств трагедии, информации о личности погибшего, выводов судебных медиков.

"Сейчас, когда на многих домах и машинах установлены видеокамеры, раскрыть подобное преступление гораздо проще, — добавляет Васильев. — Но многое зависит и от самих сотрудников полиции и СК. Некоторые предпочитают не заморачиваться, а просто отправить дело в архив, когда в нем вроде бы все очевидно".

Одно из самых громких убийств, завуалированных под несчастный случай, произошло в Москве осенью 2014-го. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в частном доме тела 43-летней сотрудницы "Роснефти" и трех несовершеннолетних детей. На первый взгляд, все погибли из-за отравления угарным газом, однако экспертиза показала: женщину задушили. В итоге по подозрению в преступлении задержали старшую дочь убитой и ее 27-летнего возлюбленного. Молодого человека — исполнителя убийства — уже приговорили к пожизненному лишению свободы. Уголовное дело в отношении девушки, которая, по версии следствия, была заказчиком, сейчас рассматривают в суде.

"Человек для решения личных проблем"

В отличие от московской истории, в Ханты-Мансийске пока не удается выйти на заказчиков. В интересах следствия не сообщается, каким образом они контактировали с киллерами и как передавали деньги. Не исключено, что несостоявшиеся наемные убийцы были лично не знакомы с "работодателями", а "заказ" получили через интернет.

Прецеденты имеются. Пару лет назад житель Ростовской области разместил в Сети информацию о том, что ищет человека "для решения личных проблем". На объявление откликнулся один из пользователей. Заказчик предложил ему 100 тысяч рублей за расправу над своим знакомым. Исполнитель обратился в правоохранительные органы , и автора объявления задержали.

Весной 2016-го в Москве жестоко убили 12-летнюю девочку. Заказчиком был ее старший брат. Исполнителя — 17-летнего жителя Саратова — он нашел в социальных сетях. Оперативники задержали обоих.