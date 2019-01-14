За дезинформацию могут ввести уголовный срок до 5 лет

За распространение в СМИ и Интернете ложных сведений, представляющих угрозу общественной безопасности, репутации и жизни граждан, могут ввести наказание в виде исправительных работ или тюремного срока. Соответствующий законопроект обсудят на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике 14 января.

Изменения предлагается внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторы инициативы, группа депутатов и сенаторов, отмечают, что в условиях развития информационных технологий неконтролируемое распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений может иметь широкий спектр последствий. Такие сведения направлены на манипуляцию общественным мнением и извлечение финансовой выгоды, и могут нанести вред репутации граждан и организаций. Дезинформация может представлять угрозу государственной, общественной или экологической безопасности, угрожать жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам. Многие страны ищут механизмы пресечения негативной информации. Например, Еврокомиссия разрабатывает общеевропейскую стратегию противостояния онлайн-дезинформации.

Законопроект, подготовленный российскими парламентариями, направлен на защиту прав личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободу информации. Предлагается дополнить закон «Об информации…» новыми положениями, которые касаются ложных сведений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, направленных на прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, и провоцирующих беспорядки. Публикацию таких данных в СМИ или Интернете предлагается признавать злоупотреблением свободой массовой информации. За эти нарушения хотят установить ту же ответственность, что и за призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Статья 280 Уголовного Кодекса предусматривает, что публичные призывы к экстремизму караются штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого в период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами. За это же преступление могут лишить свободы на срок до 4 лет. Эти же деяния, совершённые с использованием СМИ или Интернета, наказываются принудительными работами или тюремным заключением на срок до 5 лет.