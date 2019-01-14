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«Цапок»-Беспредел порадовался за «цапка»-крабоеда 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Член банды Цапка Владимир Алексеев по прозвищу Вова-Беспредел прокомментировал ситуацию с Вячеславом Цеповязом. Интервью с осужденным на пожизненное лишение свободы преступником опубликовал «МК».
«Я слышал по радио про икру и крабов. Круто. Я рад за него. Рад, что он жив-здоров и все у него в порядке», — заявил он. Алексеев напомнил, что Цеповяз — инвалид второй группы, перенесший две клинические смерти. «Он боксом занимался: ударили в плечо — и пошла саркома. Плечо на одних сухожилиях сейчас держится», — сказал он.
Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Алексеев за убийство 18 человек был приговорен к высшей мере наказания.
15 ноября стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, килограммы красной икры, крабы, красная рыба, а также дорогостоящие предметы гардероба.
18 декабря у «цапка»-крабоеда нашли в колонии личный мангал.
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Комментарии2
Криминал , Видео , Владимир Алексеев , Вячеслав Цеповяз , МВД
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