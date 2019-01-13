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В Башкирии завели дело после расстрела трех человек мужчиной 

Москва24 + ещё 11 2 часа назад
Фото: depositphotos/blinow61
Следователи выясняют обстоятельства убийства трех человек в башкирском городе Учалы местным жителем, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Трагедия произошла утром 13 января. Поступило информация о насильственной смерти женщины и огнестрельных ранениях у двух мужчин.
Выяснилось, что пьяный местный житель поссорился со своей женой, которая из-за опасности убежала к соседям. Мужчина преследовал ее с ружьем, в итоге он ранил соседа и убил супругу. После этого он ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Догнав жену, мужчина убил ее и совершил самоубийство.
Всего из-за случившегося погибли четыре человека, один ранен, он лежит в больнице. На место происшествия выехал глава МВД по республике Роман Деев. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Башкортостан
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