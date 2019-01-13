В Башкирии завели дело после расстрела трех человек мужчиной

Следователи выясняют обстоятельства убийства трех человек в башкирском городе Учалы местным жителем, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Трагедия произошла утром 13 января. Поступило информация о насильственной смерти женщины и огнестрельных ранениях у двух мужчин.

Выяснилось, что пьяный местный житель поссорился со своей женой, которая из-за опасности убежала к соседям. Мужчина преследовал ее с ружьем, в итоге он ранил соседа и убил супругу. После этого он ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Догнав жену, мужчина убил ее и совершил самоубийство.