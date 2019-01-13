Взяли за копейку

В Берлине перед судом предстали участники, пожалуй, самого необычного ограбления последних лет. Трое юных арабских мигрантов украли из музея огромную золотую монету лишь с помощью ручки от топора, веревок, лестницы и тележки. Историю на первый взгляд простого, но дерзкого ограбления рассказывает «Лента.ру»

Монетка на миллион

Берлинский музей Боде, а точнее, расположенный в нем Монетный кабинет — рай для нумизмата. В фондах музея хранится более полумиллиона оригинальных монет и банкнот, большинство из которых находится в очень хорошем состоянии, а также около 300 тысяч гипсовых слепков и иных дуплетов денежных знаков. Монеты времен Древней Греции Рима , Византии, средневековой Европы и Азии, медные, серебряные, золотые… Даже далекому от мира нумизматики посетителю все это великолепие может вскружить голову.

Одним из самых заметных экспонатов выставки долгое время была огромная монета «Большой кленовый лист», отлитая Королевским канадским монетным двором в 2007 году из чистого золота. Ее номинал составляет миллион долларов, но коллекционеры оценивали ее на 4,3 миллиона долларов. На лицевой стороне монеты изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы II , номинал и год выпуска монеты, а на задней — символ Канады — кленовый лист, название страны, вес монеты и надпись «чистое золото». На момент выпуска монета толщиной три сантиметра и диаметром 53 сантиметра считалась самой большой в мире и была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. По данным производителя, в монете 99,999 процента содержания золота.

Всего было продано пять «Больших кленовых листов», оригинал остался на монетном дворе. Одна из монет оказалась в личной коллекции английской королевы, две отправились в Арабские Эмираты, а еще одним из покупателей, предположительно, стал украинский олигарх Борис Фуксман , двоюродный брат кинопродюсера Александра Роднянского . Бизнесмен не стал хранить реликвию дома: в 2010 году он сдал ее в постоянную аренду музею Боде, чтобы нумизматы со всего мира смогли посмотреть на диковинку.

Ограбление эконом-класса

Однако огромная золотая монета привлекала, как оказалось, не только коллекционеров. В ночь на 27 марта 2017 года экспонат бесследно пропал. Воры действовали дерзко и несколько старомодно: они забрались на третий этаж музея через окно по лестнице с расположенного возле стен музея железнодорожного моста. Сигнализация не сработала. Преступники разбили ручкой от топора ящик из пуленепробиваемого стекла, выкатили монету к окну, скинули ее вниз и на тачке по мосту через реку Шпрее довезли до близлежащего парка. Там они спустили монету, еще раз уронив ее, слезли с моста по веревкам и уехали на поджидавшей их машине. Интересно, что ни один другой экспонат воры не тронули, хотя их стоимость сопоставима, а то и выше стоимости «Большого кленового листа».

На утро сотрудники музея сочли, что, раз двери и окна не открыты, то похитители все еще находятся в музее. На место прибыл отряд из сотни полицейских, но найти в здании никого не удалось. Зато на близлежащих путях криминалисты обнаружили железную раздвижную лестницу и внушительных размеров вмятину. Чуть поодаль, возле парка, нашлись брошенная садовая тачка и веревки. Тем же утром на одной из подземных парковок Берлина полиция обнаружила горящий автомобиль, предположительно, принадлежавший грабителям. Также преступники в масках попали на камеры наружного наблюдения магазина, расположенного неподалеку от музея.

Директор музея Бернхард Вайссер не мог поверить в произошедшее. Сначала он решил, что кто-то слишком рано решил устроить первоапрельский розыгрыш. Затем подумал, что это просто внеплановые учения по безопасности. Когда он понял, что преступление произошло на самом деле, у него задрожали колени. «Я сразу задался вопросом: как такое вообще могло произойти? Как получилось обойти наши системы безопасности, не дававшие сбоя десятилетиями? А еще я сразу подумал о сотрудниках, но, к счастью, никто не пострадал», — признался он. Вайссер отметил, что, если монету удастся вернуть, он планирует выставить ее в экспозиции, в каком бы состоянии она ни была.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что в произошедшем замешана ливанская мафия. На уличных гонках, проводимых одним из арабских кланов, им удалось обнаружить еще один подозрительный автомобиль. 5 июля 2017 года его изъяли после незаконной уличной гонки. Однако в ноябре того же года злоумышленники попытались уничтожить доказательства: они прокрались на полицейскую парковку, где стояли конфискованные автомобили, и залили салон пеной из огнетушителя. Но полицейские все равно смогли найти улики до этого — на обивке сидений остались следы золота.

Арабская мафия

Летом 2017 года около 300 полицейских приняли участие в масштабном рейде против ливанской мафии. В ходе него были арестованы трое подозреваемых. Они выдали своего подельника-сторожа, и вскоре его тоже задержали. В их доме полиция обнаружила оружие, «небольшую шестизначную сумму» наличными, одежду, обувь и пять автомобилей. Все это конфисковано: эксперты ищут следы золота на этих вещах. Через год полиция конфисковала имущество клана Ремо на 9,3 миллиона евро (715,1 миллиона рублей). Обыски были проведены в 77 квартирах по всему Берлину.

По словам прокурора Матрины Лэмб, преступники хоть и сплоховали с экипировкой, но постарались с конспирацией. Всего у полиции было 13 подозреваемых, все из которых оказались связаны с ливанским кланом Реммо. «Все они были братьями, кузенами и сыновьями известных нам преступников», — отметила она.

В немецкой прессе часто появляется информация об арабских кланах, орудующих на территории берлинского округа Нойкёлльн. Из-за популярности темы на телевидении даже появился сериал об арабских преступниках под названием «Четыре блока». Известно о десяти преступных семьях, однако сколько именно человек в них входит, информации нет. Одни источники говорят, что несколько сотен человек, другие считают, что их восемь или даже десять тысяч, и они живут по всей Германии.

Тем не менее политик от партии Социальных демократов Том Шрайбер , разработавший план по борьбе с организованной преступностью из 40 пунктов, подчеркивает, что далеко не все члены преступных семей на самом деле связаны с криминалом. «Только два-три процента из этих людей связаны с преступностью», — отметил он. В то же время источники в полиции считают, что криминалом занимаются от десяти до пятидесяти процентов членов кланов.

И хотя кланы занимаются в основном наркоторговлей и проституцией, время от времени они не брезгуют грабежами. В 2009 году преступники ворвались в самый известный магазин страны KaDeWe и вынесли ювелирные украшения на семь миллионов евро. Украденное так и не нашли. Время от времени члены кланов попадаются на жестоких убийствах — например, в 2017 году 20-летний ливанец забил человека бейсбольной битой среди бела дня в центре города.

«Тогда не нашли наворованное и сейчас не найдут золото. Если даже человек оказывается в тюрьме на несколько лет, но получает несколько миллионов евро, то он потерпит», — заявил ливанец Ралф Гадбан, работающий в социальной сфере и изучающий организованную преступность в Берлине. Мужчина не удивлен, что арестовали столь молодых людей, — к ним судьи, как правило, более снисходительны. «Остальных подозреваемых — тех, кто придумывали и планировали преступление, — сначала надо найти, а потом доказать их причастность. Арестованные ни за что не предадут их», — добавил он.

Большинство иммигрантов из Ливана прибыли в Берлин в конце 1970-х — начале 1980-х годов, спасаясь от гражданской войны. Однако, по словам Гадбана, несколько кланов в то же время приехали с юго-востока Турции и имеют смешанное национальное происхождение. «Они все разные и даже по-разному произносят свои фамилии, поэтому посчитать их очень непросто. Иногда у них нет гражданства, иногда есть турецкие паспорта. У многих есть ливанское гражданство, но они не получают паспорта — зачем, если их депортируют?» — рассуждает мужчина.

Габдан утверждает, что 30 лет пытался донести до правительства страны информацию об организованной преступности, но прислушиваться к нему и что-то делать полицейские начали только недавно. Шрайбер назвал эти слова глупостью и добавил, что полицейский департамент по борьбе с арабской организованной преступностью появился десять лет назад, также это направление курирует свой прокурор. «Проблема только в том, что мы пока не можем остановить рост преступности. Они продолжают маскировать нелегальные организации под легальные и им отлично это удается», — посетовал политик.

Время правосудия

Имена обвиняемых, согласно немецким законам, полностью не называются. Однако журналистам удалось узнать, что перед судом предстали братья Ахмед Р. и Вайси Р. 20 и 24 лет и их 22-летний кузен Виисам Р. Пресса предполагает, что они входят в ливанский преступный клан Реммо. Им помогал 20-летний охранник Денис В., который предоставил похитителям информацию о системах безопасности музея. Он был школьным другом Ахмеда и сейчас учится на фельдшера. Все обвиняемые находятся на свободе под подпиской о невыезде, однако на их имущество наложен арест.

В четверг, 10 января, начался судебный процесс над преступниками. Все четверо обвиняемых отрицают свою вину. Адвокат одного из мужчин Торальф Нединг отметил, что следствие не предоставило ни одного существенного доказательства вины его подзащитного. Он также осудил журналистов за то, что обвиняемых связали с кланом Реммо, однако отрицать это не стал. Главный прокурор Мартина Лэмб требует, чтобы преступники возместили ущерб и выплатили 4,3 миллиона долларов. Если их признают виновными, им грозит до десяти лет тюремного заключения.

В конце прошлого года Борис Фуксман признался, что очень сильно переживал после преступления.

«Я испытывал боль. Проблема не в потере четырех миллионов. Монета была застрахована. А в том, что у меня украли вещь, которую я любил, которой я гордился», — рассказал он.

Полицейским так и не удалось обнаружить монету. Они предполагают, что ее либо вывезли за границу, либо «переплавили и разрезали на мелкие кусочки».