Житель Белоруссии забил собутыльника утюгом в Одинцово

Труп с разбитым черепом обнаружили сотрудники полиции в жилом доме в подмосковном Одинцово . Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах , орудием преступления стал утюг.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Белоруссии. Выяснилось, что с убитым мужчина распивал алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт. Белорус использовал утюг в качестве доказательства своей правоты.

После того, как оппонент перестал подавать признаки жизни мужчина сбежал с места конфликта.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».