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Житель Белоруссии забил собутыльника утюгом в Одинцово 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Труп с разбитым черепом обнаружили сотрудники полиции в жилом доме в подмосковном Одинцово. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, орудием преступления стал утюг.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Белоруссии. Выяснилось, что с убитым мужчина распивал алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт. Белорус использовал утюг в качестве доказательства своей правоты.
После того, как оппонент перестал подавать признаки жизни мужчина сбежал с места конфликта.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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Криминал , Происшествия , МВД , Одинцово
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