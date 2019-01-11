Вот это поворот!

Минувший год запомнится не только громкими судебными процессами и резонансными преступлениями, но и такими происшествиями, которые принято называть криминальными курьезами. Один россиянин, например, решил завершить год «минуткой добра»: похитил новогодние подарки и отдал их детям. Полицейские не оценили этот красивый жест, и теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу. И это еще не самое странное преступление 2018 года. Поездка за вином на угнанном БТР и серийные охотники за пиццей, похищение пернатых костюмов Киркорова и охота на призрака, таскавшего деньги из квартиры… Список можно продолжать долго. «Лента.ру» вспомнила все самое странное и отчасти безумное, с чем сталкивались российские стражи порядка в минувшем году.

За вином на БТР

В 2018 году кражи вошли в тройку наиболее частых преступлений в России : лишь по состоянию на июль за них получили срок около 74 тысяч человек, еще десятки тысяч россиян ожидали суда. А по количеству попаданий в курьезные ситуации именно воришки всех мастей твердо занимают первое место — и примеров тому много.

Например, под Калининградом местный сельский романтик украл у соседки козла, чтобы подарить его бабушке своей возлюбленной. Оценила ли та подарок — неизвестно, но полицейские оценили точно: вскоре дарителя задержали за кражу мелкого рогатого скота.

Но похищенный козел — это полбеды: если речь идет о краже алкоголя, воры способны на все. Пример тому — житель Мурманской области , который в прошлом январе твердо решил похитить бутылку из магазина. Но идти на дело пешком ему было лень, а потому вор решил разжиться транспортом и… угнал гусеничный БТР из местной школы ДОСААФ

Как угонщику вообще удалось завести военный транспорт, так и осталось загадкой: до этого подобную технику он ни разу не водил. Покатавшись по городу Апатиты на грозной машине, вор в какой-то момент заприметил заветный магазин с алкоголем, протаранил витрину и украл бутылку с вином. Вот только распить ее он так и не смог — возмутитель спокойствия наделал в городе столько шума, что его скрутили тут же на выходе из магазина.

Прельстились спиртным и трое россиян из Калужской области : они отдыхали на природе — и вдруг вспомнили, что видели в хозпостройке неподалеку целый склад алкоголя. Дверь в постройку на беду хозяев товара оказалась незаперта, а потому воры сумели умыкнуть шесть ящиков спиртного, которые перекинули через забор и спрятали в лесу. Правда, часть бутылок похитители успели распить — и попались полицейским уже сильно пьяными. Воры пытались загладить вину, но даже не смогли вернуть украденный алкоголь владельцу: они попросту забыли, где спрятали добычу.

Пицца сгубила

Впрочем, не только алкоголь манит преступников: есть и те, кто готов рискнуть свободой за еду. Причем речь вовсе не о тех несчастных, кто ворует хлеб, чтобы не умереть с голоду: так, в минувшем декабре челябинский суд отправил в колонию двух серийных похитителей пиццы.

По данным местной полиции, молодые люди трижды заказывали пиццу и суши с доставкой на дом, после чего поджидали курьеров на улице и грабили. На одного из них они даже напали с газовым баллончиком. Добычей грабителей становилась не только еда, но и выручка курьеров — общий ущерб от их нападений составил около 11 тысяч рублей.

А московский воришка стал обладателем… годового запаса лапши быстрого приготовления. В одном из столичных кафе он соблазнился внушительным чемоданом посетителя и украл его, надеясь на богатую добычу. Вот только чемодан был полон «Роллтона» и «Доширака». Вора пока не нашли — как и лапшу.

Другой московский вор тоже стал жертвой не самого здорового питания: он залез в магазин кальянов, похитил деньги, ноутбук и несколько вейпов, но основательно наследил. Сыщики нашли на месте преступления не только отпечатки пальцев и следы обуви, но и кожуру от семечек, которые похититель грыз в магазине (видимо, от нервов). Эксперты смогли выделить из шелухи генетический материал вора; вскоре его личность была установлена, а он сам оказался в руках полицейских.

От Гагарина до Киркорова

В минувшем году добычей злоумышленников становились и, мягко говоря, странные вещи. Например, домушники лишили петербурженку урны с прахом ее матери, которую утащили вместе с коллекциями старинных икон и фарфора. Полицейские заподозрили в краже знакомых потерпевшей: следов взлома на двери квартиры не оказалось.

А нижегородские воры стащили забор — и все бы хорошо, но он был установлен на… скотомогильнике с сибирской язвой. Впрочем, эксперты поспешили успокоить: забор мог бы стать источником страшной болезни лишь в том случае, если бы похитители использовали тяжелую технику и повредили грунт.

В минувшем году в руках преступников оказывались и знаковые вещи — вроде многотонной барокамеры, в которой мог тренироваться сам Юрий Гагарин. Так ли это, должны были разобраться специалисты: для этого барокамеру планировалось доставить в реставрационный цех.

Своего часа она дожидалась на охраняемой стоянке в столичном районе Строгино, где ее и заприметили двое воров. Злоумышленники провели целую спецоперацию: при помощи крана-манипулятора они погрузили аппарат на грузовик и сдали на металлолом. Там сыщики и нашли остатки музейного экспоната, похитители которого в итоге оказались в колонии.

Столь же неравнодушным к космосу был и челябинский ученый, который украл из музея фрагмент знаменитого метеорита, упавшего в Челябинской области в 2012 году. Он забрал из музея осколок стоимостью около 1,5 миллиона рублей — якобы для исследования, но на деле поместил его в собственную геологическую коллекцию. Суд такой маневр не оценил: ученого признали виновным в мошенничестве и приговорили к условному сроку.

В отличие от него, нижегородские школьники оказались равнодушны к космосу и метеоритам. Их прельстило совсем другое — пернатые костюмы певца Филиппа Киркорова . В мае подростки залезли в фургон гастролировавшего артиста и стащили оттуда несколько концертных нарядов на более чем 700 тысяч рублей. Свою добычу школьники притащили на выпускной и вскоре были задержаны, а Киркоров получил свои наряды обратно и написал у себя в Instagram: мол, его настроение ворам испортить не удалось.

Мистика где-то рядом

Среди самых «выдающихся» преступлений 2018 года были и те, что связаны с мистикой. Чего стоит история с привидением, которое целый год воровало деньги у жительницы Красноярского края! Жертва призрака обратилась в полицию и рассказала, что за 12 месяцев из ее квартиры таинственно пропала 81 тысяча рублей — при этом следов взлома и посторонних в жилище не было. Поэтому россиянка не считала себя потерпевшей, а списывала все на проделки полтергейста.

Сыщики оказались менее суеверными и быстро вычислили, что к краже денег причастен бывший муж заявительницы. Он банально сделал дубликат ключей от ее квартиры и время от времени наведывался туда, пока хозяйка была на работе. В итоге в отношении «призрака» возбудили восемь уголовных дел о краже.

С потусторонними силами связалась и 32-летняя крымчанка, решившая обратиться к гадалке: та посулила ей скорую прибыль и легкое обогащение. Правда, клиентка поняла все слишком буквально — и после сеанса стащила из сумки гадалки 70 тысяч рублей. Теперь вместо легкого обогащения ей грозит пять лет тюрьмы за кражу.

Дела амурные

Сердцу не прикажешь — вероятно, так оправдывались потерпевшие, которые в минувшем году стали жертвами собственных страстей. Среди них оказался и москвич, заказавший в январе чернокожую проститутку. Негритянка вошла к нему в квартиру через дверь — а ушла через окно, захватив с собой накопления хозяина — 50 миллионов рублей. Проститутку вскоре задержали в Подмосковье — но были ли с ней миллионы, полицейские не сообщили.

Не менее увлекательную историю стражам порядка пришлось выслушать в минувшем мае: к ним обратилась молодая москвичка и рассказала, что незнакомец совратил ее при помощи… роллов с афродизиаками. История началась с того, что в соцсетях появилось видео, на котором заявительница занимается с мужчиной оральным сексом в одном из увеселительных заведений Москвы.

Вскоре ролик попался на глаза молодому человеку девушки: тот не сильно обрадовался увиденному и потребовал от своей пассии объяснений. Недолго думая, они вместе пошли в полицию и «потерпевшая» рассказала о коварном незнакомце, который добавил ей в роллы возбуждающее вещество и склонил к сексу в общественном месте. Правда, оставшись наедине со стражами порядка, москвичка призналась: никакого изнасилования не было, она просто состояла в двух отношениях одновременно.

Нарочно не придумаешь

Напоследок — несколько по-настоящему странных историй, которым трудно дать какое-либо объяснение. Например, о Халке, похитившем деньги у жительницы Краснодара. 23-летний молодой человек раскрасил лицо зеленкой в надежде, что сможет совершить преступление и остаться неопознанным. Но «боевой раскрас» только помог полицейским отыскать вора по горячим следам, изъять украденные деньги и привлечь к ответственности.

Калининградский пенсионер оказался горячим поклонником творчества певца Игоря Николаева . Отдыхая в одном из ресторанов города, 59-летний посетитель попросил диджея поставить ему любимую песню Николаева — то ли «Выпьем за любовь», то ли «Малиновое вино»… Но сотрудник заведения объяснил, что трек не подходит по формату ресторана. Это взбесило поклонника певца: пенсионер вспылил — и… выстрелил из сигнальной ракетницы диджею в живот. После этого стрелок покинул ресторан.

Через некоторое время любителя творчества Игоря Николаева задержали сотрудники ППС. В итоге в отношении пенсионера возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

И, пожалуй, самое странное преступление года — поножовщина на научной станции в Антарктиде. Инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института поссорился со сварщиком и нанес ему ножевое ранение. По некоторым данным, к кровопролитию привела любовь полярников к книгам, которыми они спасались от скуки в изоляции. Сварщик решил подразнить инженера — и стал спойлерить ему книги. В какой-то момент в ответ на рассказ о финале очередного произведения потерпевший получил ножом в грудь.