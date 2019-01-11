Следователи в Барнауле прекратили уголовное дело в отношении Мотузной

Следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной, ранее обвиняемой в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", сообщили РИА Новости СУСК по региону.

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

В октябре суд в Барнауле вернул ее дело на доследование прокурору. После получения разрешения Мотузная уехала в Москву , а затем отправилась в Киев. При этом она отмечала в своем аккаунте в Twitter, что не будет просить на Украине политическое убежище. В настоящий момент Мотузная проживает в Литве.

"Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекращено в связи с изменением в законодательстве", — сказал представитель ведомства.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных. Верховный суд РФ в сентябре 2018 года на пленуме акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по 282-й статье УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды") должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в соцсети.