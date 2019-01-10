В Якутии грабитель ювелирного магазина растерял добычу, пока убегал

В ноябре 2018 года сотрудница одного из ювелирных магазинов заявила сотрудникам отдела МВД по Нерюнгринскому району, что из магазина украли драгоценности на 265 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого в краже, им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

"Как пояснил молодой человек правоохранителям, он совершил преступление умышленно, испытывая материальные трудности. Придя в ювелирный магазин, подозреваемый увидел, что в помещении никого нет. Воспользовавшись удобным моментом, он похитил ювелирные изделия и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе.

"Однако распорядиться похищенным ему не удалось, так как, со слов злоумышленника, украденные изделия он потерял, когда убегал из магазина", — добавили в МВД.

Уголовное дело, возбужденное по статье 158 УК РФ (кража в крупном размере), направлено в суд. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.