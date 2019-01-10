Бывший полицейский пять лет обманывал владелицу борделей

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве бывшего полицейского Андрея Павлова . Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургских судов.

Как стало известно, с 2010 по 2015 год Павлов, будучи майором полиции, предложил свое покровительство хозяйке борделей на Московском проспекте. За 70 тысяч рублей в месяц он обещал ее заведениям защиту от полицейских рейдов.

То, что у мужчины на самом деле не было никаких полномочий для этого, стало известно лишь после проверки заведений полицией. Всего за пять лет женщина отдала Павлову 4,9 миллиона рублей.

Бывший полицейский полностью признал вину и извинился перед обманутой владелицей борделей, а также вернул ей все деньги. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии.