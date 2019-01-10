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Бывший полицейский пять лет обманывал владелицу борделей 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Christian Charisius / Reuters
Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве бывшего полицейского Андрея Павлова. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургских судов.
Как стало известно, с 2010 по 2015 год Павлов, будучи майором полиции, предложил свое покровительство хозяйке борделей на Московском проспекте. За 70 тысяч рублей в месяц он обещал ее заведениям защиту от полицейских рейдов.
То, что у мужчины на самом деле не было никаких полномочий для этого, стало известно лишь после проверки заведений полицией. Всего за пять лет женщина отдала Павлову 4,9 миллиона рублей.
Бывший полицейский полностью признал вину и извинился перед обманутой владелицей борделей, а также вернул ей все деньги. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии.
В ноябре стало известно, что петербуржец изучил 60 публичных домов в различных районах города и передал информацию о них депутату Госдумы Михаилу Романову. На основе этих данных сотрудники полиции составили 168 протоколов об административных нарушениях по статье «Занятие проституцией», а также возбудили несколько уголовных дел.
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Комментарии
Криминал , Михаил Романов , Андрей Павлов , Госдума , Санкт-Петербург
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