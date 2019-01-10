Уничтожить улики: украинский пограничник пытался съесть взятку во время задержания

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора пограничной службы во время получения им взятки.

Инспектор погранслужбы Украины попытался съесть две стодолларовые купюры, после того, как был пойман на взятке. Пограничник таким образом хотел скрыть следы преступления, сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Подозреваемый был задержан 9 января в Закарпатской области на пропускном пункте «Лужанка» на границе с Венгрией. По данным правоохранителей, он помогал контрабандистам перевозить сигареты из Украины в страны Европейского союза

Сообщается, что пограничник потребовал тысячу долларов за то, чтобы не препятствовать контрабанде табачной продукции. Деньги он получал частями, последние 200 американских долларов он получил 9 января, в этот же день нарушитель был задержан.

В отношении инспектора погранслужбы возбуждено уголовное дело о взятке, ему грозит до десяти лет лишения свободы.