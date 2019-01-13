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СК возбудил дело по факту убийства трёх человек в Башкирии 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства, совершённого местным жителем в башкирском городе Учалы. Об этом информирует СУ СК по региону.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Инцидент произошёл утром 13 января.
«Поступило сообщение о насильственной смерти женщины, а также о получении огнестрельных ранений двумя мужчинами», — заявили в СК.
По данным следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Она, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям.
«Вооружившись ружьём, мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил ещё одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил её и совершил самоубийство», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет данные о гибели четырёх человек в результате стрельбы в Учалинском районе региона.
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Криминал , Происшествия , СКР , Башкортостан
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