СК возбудил дело по факту убийства трёх человек в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства, совершённого местным жителем в башкирском городе Учалы. Об этом информирует СУ СК по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Инцидент произошёл утром 13 января.

«Поступило сообщение о насильственной смерти женщины, а также о получении огнестрельных ранений двумя мужчинами», — заявили в СК.

По данным следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Она, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям.

«Вооружившись ружьём, мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил ещё одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил её и совершил самоубийство», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет данные о гибели четырёх человек в результате стрельбы в Учалинском районе региона.