В новой Москве произошла стрельба в салоне «Связной», сообщает «Москва-24».
В поселении Московский в магазин зашел неизвестный и начал стрелять из автомата в потолок. После этого человек скрылся, ничего не взяв.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет поиски преступника.
По словам очевидцев, стрелявший был «пухлого телосложения с пестрым шарфом».
Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице сообщает, что мужчина произвел единичный выстрел из травматического оружия.