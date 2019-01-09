В московском салоне сотовой связи неизвестный открыл огонь

В поселении Московский в магазин зашел неизвестный и начал стрелять из автомата в потолок. После этого человек скрылся, ничего не взяв.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет поиски преступника.

По словам очевидцев, стрелявший был «пухлого телосложения с пестрым шарфом».