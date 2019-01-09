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В московском салоне сотовой связи неизвестный открыл огонь 

Рамблер + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В новой Москве произошла стрельба в салоне «Связной», сообщает «Москва-24».
В поселении Московский в магазин зашел неизвестный и начал стрелять из автомата в потолок. После этого человек скрылся, ничего не взяв.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет поиски преступника.
По словам очевидцев, стрелявший был «пухлого телосложения с пестрым шарфом».
Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице сообщает, что мужчина произвел единичный выстрел из травматического оружия.
Криминал , Происшествия , "Связной" , МВД , АГН "Москва" , Москва
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