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Дело конвоиров «банды ГТА» передано в суд 

News.ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, которые конвоировали в Мособлсуде членов так называемой «банды ГТА», пытавшихся совершить побег и устроивших перестрелку.
«Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области, замкомвзвода и старших полицейских конвоя», — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.
Они обвиняются в совершении халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд.
Ранее News.ru писал, что перестрелку в Московском областном суде в августе 2017 года развязали члены так называемой «банды ГТА». Пятеро преступников, которые направлялись на судебный процесс, выхватили оружие у конвоиров и открыли по ним огонь. Преступников удалось нейтрализовать. В результате перестрелки пострадали несколько человек, сотрудников и посетителей суда. Фигурантами по делу «банды ГТА» стали 9 выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в убийстве 17 автовладельцев в нескольких российских регионах.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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