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В МВД прокомментировали похороны хабаровского криминального авторитета 

News.ru + ещё 10 30 минут назад
Фото: News.ru
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
В соцсетях ранее стали распространять видеозапись с похоронной процессией. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета Юрия Зарубина, в связи с чем перекрыли движение в городе. В комментариях в видео указывалось, что гроб якобы несут глава управления внутренних дел и прокурор.
"Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке", — рассказала Щеголева.
"Информация о перекрытии движения является не достоверной — участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД это пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД", — добавила она.
Собеседница уточнила, что похороны состоялись 8 января.
Щеголева также сообщила, что установлен человек, который опубликовал это видео. "Установлен человек, разместивший видео и посты к нему. Он ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету", — сказала она.
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Комментарии6
Криминал , Происшествия , Ирина Щеголева , Юрий Зарубин , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Амурск , Хабаровский Край
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