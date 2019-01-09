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Огорченный фейсконтролем россиянин напал с ружьем на ночной клуб 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Посетитель ночного клуба в городе Набережные Челны не прошел фейсконтроль и напал на охранников с ружьем. Запись инцидента в среду, 9 января, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
На кадрах видно, как мужчина врывается в заведение с оружием и пытается произвести выстрел, однако двоим охранникам удается обезвредить его и вывести из здания. Налетчиком оказался 34-летний местный житель Азат Хикматуллин, который ранее не прошел проверку на входе, после чего съездил домой и вернулся в клуб с оружием. Уточняется, что на момент нападения он был в нетрезвом состоянии. В настоящий момент мужчина арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
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Криминал , СКР , Lenta.ru
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