Житель Югры застрелил сына на охоте, перепутав его с лосем 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Следствие уточняет, что трагический инцидент произошел во время охоты в Нефтеюганском районе 3 января.
"В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное лось. Подойдя ближе, охотник увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына. От полученного ранения молодой человек скончался на месте", — сообщает ведомство.
Кроме того, следователи отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.