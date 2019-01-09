Житель Югры застрелил сына на охоте, перепутав его с лосем

Следствие уточняет, что трагический инцидент произошел во время охоты в Нефтеюганском районе 3 января.

"В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное лось. Подойдя ближе, охотник увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына. От полученного ранения молодой человек скончался на месте", — сообщает ведомство.

Кроме того, следователи отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.