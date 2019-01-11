На северо-востоке Москвы мужчину похитили после перестрелки возле кафе

"По предварительным данным, вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия", — сказала Иванова.

Столичный главк СК России организовал доследственную проверку, следователи работают на месте происшествия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия по установлению местонахождения автомобиля и потерпевшего.