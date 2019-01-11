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На северо-востоке Москвы мужчину похитили после перестрелки возле кафе 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие выясняет обстоятельства похищения мужчины после перестрелки возле кафе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"По предварительным данным, вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия", — сказала Иванова.
Столичный главк СК России организовал доследственную проверку, следователи работают на месте происшествия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия по установлению местонахождения автомобиля и потерпевшего.
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Криминал , Происшествия , Юлий Иванов , СКР , РИА Новости , Москва
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