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Водитель Uber признался в убийстве шестерых человек 

ТК «Звезда» + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В США водитель Uber признался в убийстве шестерых человек, которое совершил в 2016 году в штате Мичиган.
Водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, а также покушениях на убийство, совершенных им во время исполнения заказов в Мичигане в США. Об этом сообщает AP.
Далтон признал свою вину спустя три года после инцидента со стрельбой в городе Каламазу. Однако во время заседания он не назвал причины спонтанного нападения на людей.
«Да, я уже давно этого хотел (признаться)», — сказал он.
Согласно данным агентства, водитель Uber в 2016 году, разъезжая на машине по городу, выстрелил в восемь человек, шесть из которых скончались.
Нападавшим оказался Джейсон Далтон. При задержании он заявил, что на преступление его подтолкнула «фигура дьявола» в логотипе приложения Uber, которая, по словам мужчины, управляла его действиями.
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