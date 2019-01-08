Водитель Uber признался в убийстве шестерых человек

США водитель Uber признался в убийстве шестерых человек, которое совершил в 2016 году в штате Мичиган.

Водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, а также покушениях на убийство, совершенных им во время исполнения заказов в Мичигане в США. Об этом сообщает AP.

Далтон признал свою вину спустя три года после инцидента со стрельбой в городе Каламазу. Однако во время заседания он не назвал причины спонтанного нападения на людей.

«Да, я уже давно этого хотел (признаться)», — сказал он.

Согласно данным агентства, водитель Uber в 2016 году, разъезжая на машине по городу, выстрелил в восемь человек, шесть из которых скончались.

Нападавшим оказался Джейсон Далтон. При задержании он заявил, что на преступление его подтолкнула «фигура дьявола» в логотипе приложения Uber, которая, по словам мужчины, управляла его действиями.