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Водитель Uber из США признался в убийстве шестерых человек 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
В американском штате Мичиган водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, совершенных им во время поездок, а также в покушениях на убийство, передает Associated Press.
Как отмечается, Далтон признал вину спустя три года после инцидента со стрельбой в городе Каламазу в Мичигане. Причины спонтанного нападения на людей во время заседания суда он не назвал.
"Да, я уже давно этого хотел (признаться. — "ГазетаRu")", — сказал Далтон.
По имеющимся данным, водитель выстрелил в восемь человек, шесть из них скончались. В день задержания мужчина сказал полицейским, что на преступление его подтолкнула "фигура дьявола" в логотипе приложения Uber, которая якобы управляла его действиями.
В 2016 году сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям, разъезжая на машине по городу. Им оказался водитель Uber Джейсон Далтон.
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Криминал , В мире , Происшествия , Associated Press , США
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