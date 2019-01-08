Водитель Uber из США признался в убийстве шестерых человек

В американском штате Мичиган водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, совершенных им во время поездок, а также в покушениях на убийство, передает Associated Press

Как отмечается, Далтон признал вину спустя три года после инцидента со стрельбой в городе Каламазу в Мичигане. Причины спонтанного нападения на людей во время заседания суда он не назвал.

"Да, я уже давно этого хотел (признаться. — "ГазетаRu")", — сказал Далтон.

По имеющимся данным, водитель выстрелил в восемь человек, шесть из них скончались. В день задержания мужчина сказал полицейским, что на преступление его подтолкнула "фигура дьявола" в логотипе приложения Uber, которая якобы управляла его действиями.

В 2016 году сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям, разъезжая на машине по городу. Им оказался водитель Uber Джейсон Далтон.