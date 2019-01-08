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В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
"Нами были обнаружены в домостроении четыре тела — трое мужчин и женщина… На них были обнаружены множественные колото-резаные и рубленые раны", — сказал Головин в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, личный состав местной полиции и национальной гвардии были подняты по тревоге.
На месте инцидента работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники главного управления Нацполиции в Одесской области и сотрудники прокуратуры.
Как сообщила полиция Одесской области на своей странице в Facebook, подозреваемый в убийстве задержан.
По версии следствия, преступление произошло на почве бытового конфликта, связанного с ревностью. Также рассматривается версия разбойного нападения.
"Скорее всего бытовая версия, что на фоне употребления алкоголя была ревность и случилась эта неприятная вещь", — сказал Головин.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство двух и более лиц).
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Криминал , Дмитрий Головин , Генпрокуратура РФ
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