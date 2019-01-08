В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек

Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин

"Нами были обнаружены в домостроении четыре тела — трое мужчин и женщина… На них были обнаружены множественные колото-резаные и рубленые раны", — сказал Головин в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, личный состав местной полиции и национальной гвардии были подняты по тревоге.

На месте инцидента работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники главного управления Нацполиции в Одесской области и сотрудники прокуратуры

Как сообщила полиция Одесской области на своей странице в Facebook, подозреваемый в убийстве задержан.

По версии следствия, преступление произошло на почве бытового конфликта, связанного с ревностью. Также рассматривается версия разбойного нападения.

"Скорее всего бытовая версия, что на фоне употребления алкоголя была ревность и случилась эта неприятная вещь", — сказал Головин.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство двух и более лиц).