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Житель Чувашии застрелил водителя скорой, приняв его за любовника подруги 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве сотрудника скорой помощи, которого он по ошибке принял за любовника своей подруги, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 4 января житель поселка Первомайский Алатырского района устроил ссору с сожительницей, приревновав ее к фельдшеру скорой помощи. Подозреваемый зарядил картечью охотничье ружье и направился к подстанции скорой помощи. Постучав в запертую входную дверь, он стал дожидаться, когда фельдшер выйдет из здания.
Когда дверь открылась, он увидел перед собой силуэт мужчины и выстрелил в него. Однако это был другой мужчина — водитель скорой помощи. От полученного ранения он скончался. Односельчане отобрали у злоумышленника ружье и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, сообщает СК.
"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следователем изъяты ружье и боеприпасы. В целях установления вменяемости подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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Криминал , СКР , МВД , Чувашская Республика
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