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В Мариуполе произошёл взрыв в многоэтажном доме 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В украинском городе Мариуполь произошёл взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме, есть погибшие. Об этом сообщает телеканал«112 Украина» со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, в квартире на третьем этаже взорвалась граната.
По некоторой информации, погибли два человека.
В полиции Донецкой области подтвердили информацию о взрыве, не уточнив подробностей.
«Полицейские устанавливают причину взрыва. Количество жертв уточняется», — заявили в полиции.
Ранее в жилом пятиэтажном доме в городе Фастове Киевской области произошёл взрыв газа.
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Криминал , Другое , Катастрофы , Пожары , Происшествия , Мариуполь
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