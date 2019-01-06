В Мариуполе произошёл взрыв в многоэтажном доме

В украинском городе Мариуполь произошёл взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме, есть погибшие. Об этом сообщает телеканал«112 Украина» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в квартире на третьем этаже взорвалась граната.

По некоторой информации, погибли два человека.

В полиции Донецкой области подтвердили информацию о взрыве, не уточнив подробностей.

«Полицейские устанавливают причину взрыва. Количество жертв уточняется», — заявили в полиции.

Ранее в жилом пятиэтажном доме в городе Фастове Киевской области произошёл взрыв газа.