Безработный украл из квартиры пенсионерки более 500 тыс. рублей на западе Москвы

На западе столицы безработный приезжий ограбил пожилую женщину, находясь у нее в гостях, он вынес из квартиры 500 тысяч рублей и скрылся, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение от 62-летней женщины, проживающей на улице Багрицкого. По ее словам, из квартиры пропали денежные средства в размере свыше 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали 58-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из квартиры.

Злоумышленник, будучи в гостях у женщины, тайно похитил денежные средства, после чего скрылся. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.