Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработный украл из квартиры пенсионерки более 500 тыс. рублей на западе Москвы 

РИАМО + ещё 7 8 часов назад
Фото: В Подмосковье
На западе столицы безработный приезжий ограбил пожилую женщину, находясь у нее в гостях, он вынес из квартиры 500 тысяч рублей и скрылся, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«В полицию поступило сообщение от 62-летней женщины, проживающей на улице Багрицкого. По ее словам, из квартиры пропали денежные средства в размере свыше 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали 58-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из квартиры.
Злоумышленник, будучи в гостях у женщины, тайно похитил денежные средства, после чего скрылся. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
РИАМО: последние новости
Экс‑министр финансов Подмосковья подчеркнул, что дело не обсуждалось с ним по существу Тело человека нашли в квартире в Шатуре Мужчину подозревают в убийстве собутыльника в ходе ссоре на юге Москвы
Криминал , Происшествия , Экономика , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США угрожают подрядчикам «Северного потока — 2»309
Минобороны РФ досталось 30 танков Т-34 из Лаоса72
США испытали разрушительные гиперзвуковые снаряды215
Из рабства в Испании спасли россиянок и украинок24
В Подмосковье убили полицейского1
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение