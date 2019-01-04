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Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Магадане 

News.ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Магадана, который подозревается в причастности к убийству трёх человек в канун новогодних праздников.
Речь идет о 22-летнем ранее судимом мужчине. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В Магаданский городско суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Ранее News.ru писал, что тела двух мужчин и одной женщины были обнаружены в одном из многоквартирных домов Магадана 31 декабря. Причиной их смерти стали множественные колото-резанные раны. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ведут сбор доказательств.
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