СМИ: во Франции предъявили обвинения жене арестованного экстремиста Шерифа

Прокуратура Парижа предъявила обвинения в "пособничестве преступной террористической группировке" жене арестованного экстремиста Петера Шерифа из близкого окружения братьев Куаши, устроивших нападение на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo , сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, Сулеф Аджими будет находиться под стражей до 7 января, когда она предстанет перед судом по вопросам задержания. Она обвиняется в "пособничестве преступной террористической группировке" и "финансировании террористической группировки".

В 2006 году Шериф был приговорен к 15 годам заключения, но в марте 2007 года он бежал из тюрьмы в Мосуле. Затем Шериф воевал в рядах экстремистов в Йемене. Подозревается, что именно он финансировал подготовку к нападению на редакцию журнала.

Шериф, также известный под именем Абу Хамза, был задержан в Джибути 16 декабря, его экстрадировали во Францию. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер 23 декабря сообщил, что Шериф заключен под стражу.

В четверг 27 декабря Шериф предстал перед судом для исполнения приговора в виде лишения свободы на пять лет, вынесенного ему в 2011 году. Однако в связи с новыми сведениями, полученными судом, ему были выдвинуты новые обвинения за "неоднократное участие в деятельности преступной террористической группировки", в связи с чем его снова взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что после экстрадиции Шерифа власти Джибути выслали во Францию его жену с двумя детьми. Они прибыли в парижский аэропорт "Руасси — Шарль-де-Голль", где сотрудники главного управления внутренних сил безопасности (DGSI) заключили женщину под стражу. Дети, рожденные на территории Йемена, были помещены под специальный контроль прокуратуры парижского пригорода Бобиньи.

Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток подозреваемые — братья Шериф и Саид Куаши — были ликвидированы силами спецназа.