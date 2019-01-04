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СБУ сообщила о задержании «вора в законе» по прозвищу Тенго Гальский 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила о задержании в Ивано-Франковской области "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский".
"Сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали в Ивано-Франковской области "вора в законе", который нелегально прибыл на Украину… Представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке "Тенго Гальский", используя фиктивные документы, незаконно въехал на территорию нашего государства", — говорится в сообщении.
У задержанного изъяты пистолет и поддельные документы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием".
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Криминал , Происшествия , СБУ
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