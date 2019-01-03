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Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: govoritmoskva.ru
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
«Удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче… Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Кузнецова обвиняют в совершении мошенничества — 10 преступлений —, растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений — 9 преступлений.
Ранее в Россию из Германии был экстрадирован россиянин Юрий Белорыбец, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.
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Криминал , Происшествия , Алексей Кузнецов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Московская область , Франция
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