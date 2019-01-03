Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

«Удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче… Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Кузнецова обвиняют в совершении мошенничества — 10 преступлений —, растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений — 9 преступлений.

Ранее в Россию из Германии был экстрадирован россиянин Юрий Белорыбец, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.