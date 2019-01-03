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В Китае казнили серийного убийцу 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Китае приведен в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна.
Жертвами преступника стали как минимум одиннадцать девушек и женщин из провинции Ганьсу, передает телекомпания BBC. Все они погибли от его рук в период с 1988 по 2002 годы. Убийства сопровождались особой жестокостью и цинизмом.
Гао Чэнъюн был задержан полицейскими только в августе 2016 года после проведения тестов ДНК. В прошлом году суд приговорил китайца к высшей мере наказания. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей.
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Криминал , Азия , В мире , Происшествия , Китай
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