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Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса. Генпрокуратура страны сейчас готовится взять расследование в свои руки.
1 января 50-летний мужчина вначале попытался наехать на прохожих в Боттропе, потом — на автобусной остановке в Эссене. Причем выбирал в качестве цели именно мигрантов, уточняет телеканал "Россия 24".
В итоге пострадало 5 человек, один из них — в тяжелом состоянии. Мотивом действий нападавшего могла стать ксенофобия. Также следствие предполагает, что задержанный страдает психическим расстройством.
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