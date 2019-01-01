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Задержанный ФСБ американец является бывшим морским пехотинцем 

Российская Газета + ещё 25 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Родственники задержанного ФСБ американца Пола Уилана рассказали, что он отставной морской пехотинец. В его причастность к разведке они не верят. Об этом рассказал телекомпании CNN его брат Дэвид Уилан. Как передает ТАСС, по словам брата, бывший морпех приехал в Москву на свадьбу.
"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдаться", — заявил Дэвид Уилан. Он рассказал, что Пол перестал выходить на связь с 28 декабря, что для него нехарактерно.
Между тем, согласно официальной информации, американец был задержан в Москве во время разведывательной акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Подробностей дела не сообщается. Американские власти были своевременно оповещены нашим МИДом о задержании гражданина США.
"Заявления родственников не удивительны: задержанные разведчики в большинстве своем предпочитают либо отрицать вину, либо молчать, если взяты с поличным и отрицать бессмысленно, — рассказал «РГ» один из экспертов, имеющий опыт работы в спецслужбах. — Кроме того, родственники могли и не знать о работе задержанного на разведку. Если он работал под прикрытием, о таких вещах семье сообщать не принято. Вряд ли бы ФСБ пошло на задержание американского гражданина, не имея веских оснований".
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов также предположил, что задержание американца обусловлено «действительно серьезными факторами». Как передает РИА Новости, он также напомнил о заявлениях руководства ЦРУ о том, что российские осведомители стали отправлять в центр меньше информации и предположил, что американская разведка усилит ответные меры.
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Комментарии
Криминал , Александр Михайлов , ФСБ , МИД , ЦРУ , Москва
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